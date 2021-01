Boca-River: El error de Ramón Ábila que provocó la calentura e insultos de Mauro Zarate

Fútbol Internacional

"Me re puteó pero no lo vi", dijo “Wanchope”. "No tengo problemas en darle el pase, pero de verdad no lo vi”, agregó el delantero.

Boca Juniors y River Plate empataron 2-2 por la cuarta fecha de la Zona A Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona. Los dos equipos quedaron en la cima con ocho puntos. Aunque el "Xeneize" tiene una mejor diferencia de gol.

En el superclásico se dio un hecho que llamó la atención. A los 54' Boca Juniors se pudo haber puesto 2-0 arriba. Ramón Ábila quedó mano a mano con Franco Armani y Mauro Zarate estaba solo al medio. Sin embargo, el delantero no se la dio y el arquero la sacó.

Mauro Zárate explotó contra Wanchope Ábila por pasarle la pelota en una jugada clarísima de Boca.

"La con... de tu madre, la con... de tu madre", esos fueron los gritos de Zarate hacía Ábila por no haberle dado el pase ya que era un gol cantado. Al poco tiempo la discusión siguió en el banco de suplentes: Miguel Ángel Russo los sacó por Franco Soldano y Carlos Tévez.

River Plate lo dio vuelta con goles de Federico Giortti (74') y Rafael Santos Borré (77'). Pero Boca llegó al empate gracias a Sebastián Villa a los 86'. Algo que festejó mucho "Wanchope", ya que en sus pies estuvo la gran chance que pudo sentenciar la historia.

Ábila habló con la transmisión televisiva sobre lo que fue esa jugada: "Me re puteó pero no lo vi". Añadió: "No tengo problemas en darle el pase, pero de verdad no lo vi. Miré al línea, llegué justo contra Armani y no lo vi, por eso no se la di".

