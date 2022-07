Fútbol Internacional

Boca Juniors anunció que Sebastián Battaglia no seguirá siendo el director técnico

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Un día después de perder ante Corinthians por penales en los octavos de final de la Copa Libertadores, Boca Juniors anunció el cese de su entrenador, Sebastián Battaglia, quien pese a los títulos logrados llevaba varios meses en la cuerda floja.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo”, informó el club

“Tras su paso por la Reserva, asumió como técnico de la Primera y sumó dos títulos, como la Copa Argentina y la Copa de la Liga, por lo que todo el club le guardará un eterno agradecimiento por su trabajo. Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera”, añade el escueto comunicado.

Battaglia, quien fue presentado en el cargo el 17 de agosto de 2021, hizo declaraciones tras la eliminación ante Corinthians que no cayeron bien en el Consejo de Fútbol que encabeza su ex compañero Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente del club.

Cuando le preguntaron si la institución estuvo poco agresiva en el marcado de pases, no anduvo con vueltas: “Sí, seguramente se podría haber acelerado, hay cuestiones que uno plantea, y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos importantes, o que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy