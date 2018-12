Bergessio: “No siento que Nacional tenga interés para que yo me quede”

Fútbol uruguayo

Gonzalo Bergessio es uno de los futbolistas de Nacional cuyo vínculo expira de cara a 2019 y todavía no se sabe si seguirá o no en el club. Al respecto, dijo a Sport 890 que “es difícil que vuelva al fútbol argentino”, y confirmó haber recibido propuestas de otros mercados. Además, desmintió el interés que trascendió de Belgrano de Córdoba.

“Me han llamado de varios lugares con propuestas interesantes y firmes, demostrando un interés por el trabajo que he hecho este año. No fue tanto así con Nacional. No recibí ninguna llamada de Nacional hasta ayer, que se comunicaron conmigo. No siento que tengan el interés como para que yo me quede”, agregó el delantero cordobés.

“Siempre fue mi prioridad continuar en el club y hasta hoy no he resuelto nada por respeto a Nacional. Me encariñé y tengo un gran recuerdo y una linda relación con la gente”, manifestó Bergessio, quien recibió un primer llamado el domingo de Iván Alonso. “Hoy de mañana también hablé con el presidente. Nos presentamos y nos saludamos pero no llegué a tener una conversación”, comentó.

“Me gustaría que se valore el trabajo que hizo uno en el último año. Me gustaría continuar en Nacional y es mi prioridad. No sé si voy a seguir ahí. Se verá en los próximos días qué me dicen, pero a la Argentina seguramente no vuelva”, reiteró el goleador del último Campeonato Uruguayo, y dijo tener buenas referencias de su compatriota Eduardo Domínguez, flamante entrenador tricolor.

Respecto a la salida de Alexander Medina, de quien dijo que “tiene mucho futuro como entrenador”, reconoció que “no la esperaba” y opinó que “quiso descomprimir” porque “llegaba una dirigencia nueva”. “Este último año a nivel dirigencial se hicieron las cosas mal. Hace cinco meses que el plantel no cobra. Hay varias cosas que no están bien. Esperemos que esta dirigencia pueda regularizar todo y en un club tan grande hacer que las cosas funcionen bien”, concluyó.