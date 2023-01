Bayern Múnich y sus dificultades para conseguirle un sustituto a Manuel Neuer

Fútbol Internacional

La lesión de Manuel Neuer -una fractura de tibia y peroné que sufrió durante sus vacaciones mientras esquiaba- dejó al Bayern sin su arquero titular para el resto de la temporada y el presidente del consejo directivo del club, Oliver Kahn, admitió las dificultades que existen para encontrar una solución.



“Reemplazar a Manuel Neuer en la pausa de invierno es tremendamente difícil sobre todo porque no hay muchos clubes que estén dispuestos a prescindir de su número uno en mitad de la temporada”, dijo Kahn a la revista Kicker.



Desde que se conoció la lesión de Neuer se barajaron varios nombres, especialmente los de Alexander Nubel, que está cedido por el Bayern al Mónaco, y Yann Sommer, del Borussia Mönchengladbach.



Nubel, que fue fichado por el Bayern como potencial sucesor de Neuer, admitió que no tiene interés en volver y dijo que no le ve sentido regresar ahora para tener que volver a sentarse en el banco de suplentes cuando Neuer se recupere.



Sommer, en cambio, según informaciones de prensa, hizo saber al Gladbach que está dispuesto a marcharse al Bayern para asumir al menos temporalmente la titularidad en el arco. Su club, sin embargo, no quiere dejarlo marchar.



“¿Por qué vamos a dejar ir a un portero así? Tiene que haber muy buenas razones para dejar ir a un jugador de esa calidad. Por el contrario, queremos renovar con Yann”, dijo el entrenador del Gladbach, Daniel Farke.



El problema para el Gladbach es que el contrato de Sommer vence a final de temporada con lo que lo que, si no renueva, en junio tendría que dejarlo marchar gratis.



Kahn dice que él, junto con otros directivos y el entrenador Julian Nagelsmann, están estudiando, “sin precipitación” diversas soluciones y expresó su confianza en el suplente habitual de Neuer. “Tenemos a Sven Ullreich acostumbrado a este tipo de situaciones y es un arquero de calidad”, dijo Kahn.



Ullreich jugó ocho partidos en esta temporada -tres en la Bundesliga, tres en la Liga de Campeones y dos en la copa de Alemania- y el Bayern los ganó todos.

El otro guardameta del que dispone actualmente el Bayern es el juvenil Johannes Schenk, quien aun no debutó oficialmente en el cuadro de Nagelsmann y se sentó en el banco de relevos 10 veces.



Kahn considera que, tras recuperarse de su lesión, Neuer, que ya tiene 37 años, lo dará todo para ser el mismo de antes. “Conocemos a Manuel, lo dará todo para recuperar su mejor forma. Y Manuel, en su mejor forma, es un arquero de clase mundial”, subrayó.

EFE / FútbolUy