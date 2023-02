Bayern Múnich de Alemania busca establecer un convenio con River Plate, ¿de qué se trata?

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este viernes, el programa 100% Deporte de Radio Sport 890 entregó la noticia de que el Bayern Múnich de Alemania llegará a Uruguay para establecer conversaciones con River Plate para formar una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) con 15 años de duración.

Tres empresarios del club alemán dialogarán con el equipo del Prado junto a uno de Los Ángeles FC de Estados Unidos, que ya tiene un convenio con el Bayern. El negocio se enfocaría en la formación de jugadores, que tendría conexión directa con los otros dos clubes.

Por ese motivo, Fabián Motta, presidente del Darsenero, explicó en A Fondo de Carve Deportiva que “hay conversaciones informales”, pero “no solo con el Bayern, sino también con otros grupos que están interesados en instalarse en Uruguay y, sobre todo, en River”.

“Son solamente charlas para ver las intenciones de cada parte”, aseguró. “El acercamiento lo hizo una persona cerca a River. Lo contactaron y ahí hicieron el nexo. Hubo consultas de ambos lados, pero no hay nada formalizado. Van a venir en el correr del mes”, añadió.

“El sentido de pertenencia no se pierde porque las SAD lo que hacen es alquilar la parte deportiva. Hoy, en la parte económica, no estamos necesitados. Vamos a escuchar la propuesta, pero esto lo decide el socio. No es algo que vaya a pasar ahora”, aclaró.

Comentó que “por la plata no hay esencia”. “Estamos especulando de algo que no se sabe que va a ser. Ojalá que sea algo bueno que nos beneficie a todos, sobre todo a los hinchas en la parte social, que estamos muy bajos y queremos hacer cosas”, siguió.

Además, contó que lo llamaron dos grupos más de equipos europeos y afirmó que “no escucharán” ofertas de “empresarios o personas que quieran invertir, solamente de clubes que tengan un respaldo atrás”, concluyó.

Si esto no avanza, habrá reunión con Wanderers, que en su momento tuvo la posibilidad de unirse al Inter de Miami de la MLS, equipo presidido por el exfutbolista inglés David Beckham y que también estuvo interesado en River Plate.

