Fútbol uruguayo

Bauzá y la violencia en el fútbol: “Es decisión de cada club jugar o no con visitantes”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Sebastián Bauzá dialogó con los medios este martes con motivo de la presentación del plan Tenis para todos en la Plaza de Deportes Nº 3, que abarcó un par de preguntas de su comparecencia antes de referirse a la violencia en el fútbol y a la planificación de la seguridad para el año que viene, sobre todo pensando en los clásicos.

Recordó que la Secretaría Nacional del Deporte “presentó cuatro artículos que fueron votados por todos los partidos políticos, además de la Ley de Urgente Consideración, en la que se habló de derecho de admisión y de exclusión”, y que también se ajustó el marco sancionatorio “según sean faltas leves, que son de seis meses a un año, faltas de uno a cinco años o de cinco a 15”.

“Nosotros lo que queremos es que la policía dé la posibilidad de que haya visitantes y que los violentos no ingresen al fútbol”, indicó en referencia a la posición de Nacional, que no está dispuesto a mantener los operativos actuales porque no le dan garantías y sugirió que los clásicos se jueguen sin visitantes, en las canchas de los clubes, o en el Estadio Centenario con las dos hinchadas.

“Es decisión de cada club si quiere jugar con visitantes dependiendo de cada estadio. Ahí no nos vamos a meter, pero al que quiere ir al fútbol debemos darle los instrumentos para que se jueguen los partidos”, comentó.

“Este año no habrá más clásicos y vamos a tener reuniones para prepararnos, no sólo para los clásicos. Tenemos que trabajar en la famosa lista de impedidos y juntarnos con la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Ministerio del Interior a ver lo que pasó. Hay que tratar de corregir los errores y aprender”, expresó.

“El fiscal Romano está trabajando muy bien y apoyamos lo que está haciendo”, agregó Bauzá, antes de recordar que en el último clásico “ingresaron hinchas que no podían ingresar porque no podían comprar una entrada ni entrar a la tribuna”, por lo que consideró que “hay que reconocer las culpas y trabajar para el bien del espectáculo”, apuntando claramente a las instituciones.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy