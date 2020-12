Básquetbol

Bauzá y básquet: “Jugadores de Nacional no respetaron directivas y no avisaron de casos”

“El partido entre Aguada-Nacional no se podía jugar”, dijo Bauzá. “No estaban las condiciones dadas y no fue contra nadie”, agregó.

El pasado martes primero de diciembre el Gobierno tomó nuevas medidas para combatir el aumento de casos de COVID-19: suspender por 18 días todas las actividades deportivas bajo techo. Entre ellas: las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).

Se generó polémica en torno a lo que fue el duelo Aguada-Nacional. El tricolor posee muchos positivos de coronavirus. Solo podía afrontar el encuentro con un equipo de juveniles (que no hayan tenido contacto con el primer equipo). En primera instancia había dicho que no se presentaba, pero luego sí. Aunque al final no se llegó a disputar.

El secretario de la Secretaria Nacional de Deportes (SND), Sebastián Bauzá, tocó el tema de Aguada-Nacional: "Se tendría que haber suspendido antes. Le pedimos un informe a la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) para saber que pasó con el protocolo".

Bauzá contó, en conferencia de prensa consignada por Radio Universal, que "hubo jugadores de Nacional que no respetaron directivas y no avisaron que había casos positivos para hacer cuarentena. Y siguieron teniendo actividad".

Dejó en claro que la resolución de suspender las actividades deportivas bajo techo se "tomó previo a estos partidos" de las semifinales de la LUB. "Llamé al presidente de la FUBB (Ricardo Vairo) porque queremos respetar lo deportivo y queremos respetar la salud de los deportistas", agregó.

Por último, explicó cómo se dio la sucesión de hechos para suspender la semifinal entre aguateros y tricolores: "Me comunico con el presidente de la FUBB porque pensé que se iba a suspender, pero luego me enteró que se iba a jugar y había chicos en la cancha. Sin dudas, no estaban las condiciones dadas y no era contra Aguada ni contra nadie".

