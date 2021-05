Bauzá: “Organizar la final de la Libertadores es importante para el deporte y el país”

Fútbol uruguayo

El secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, estuvo presente en la entrega del Pabellón Nacional a los remeros Felipe Klüver y Bruno Cetraro este jueves y se refirió a otros temas de actualidad, como el inicio de la vacunación en el fútbol, la suspensión de una semana en el deporte profesional a nivel local, la reapertura de clubes y gimnasios y la posibilidad de albergar la final de la Copa Libertadores.

“Es muy bueno y era un poco lo que queríamos; esta señal que están dando la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Federación Uruguaya de básquetbol. Entendieron cuál era el mensaje”, dijo sobre el comienzo de la vacunación en el fútbol, y destacó “la alegría que tenían los jugadores por vacunarse”.

“Desde el 8 de agosto se venía compitiendo en el fútbol y está bueno acompañar al resto de la sociedad, con quien estamos haciendo un esfuerzo muy grande”, remarcó sobre el aplazamiento del arranque del Torneo Apertura, y confirmó que no se exigió suspender los partidos amistosos que habrá este fin de semana pero sí se exhortó a la AUF, la FUBB y los clubes a hacerlos “con la menor cantidad de gente posible, sin público y sin prensa”.

"EL 80% DE LOS QUE LLEGAN A CTI TIENEN PROBLEMAS DE OBESIDAD"

“Hoy tenemos 14 casos en el fútbol; son 14 jugadores y mucha gente que está en cuarentena y no se puede vacunar. Así se tranca la vacunación. Hoy no tenemos números; tenemos uruguayos que han fallecido. No hemos perdido deportistas, pero sí gente de la familia del fútbol. Está bueno hacer un esfuerzo y llamar a cuidarnos más que nunca porque es el último tramo. El fútbol y el básquetbol están dando una señal muy importante”, valoró.

“Ojalá tengamos posibilidades de seguir vacunando deportistas de otras federaciones sin usar los cupos que tiene el Ministerio de Salud Pública. Vacunar es la única salida que tenemos”, señaló Bauzá, quien se refirió también a la posibilidad de reapertura de los gimnasios y clubes, que hasta el 16 de mayo deben permanecer cerrados por decreto presidencial.

“La semana que viene seguiremos trabajando y estamos esperando que los números ayuden. Estamos trabajando en los protocolos y sabemos la importancia del deporte como salud”, dijo al respecto. “Sabemos la situación complicada que viven los clubes y gimnasios y esperemos que, con protocolos y aforo, puedan abrir. El deporte es salud y la pandemia no sólo es este COVID-19, sino también la obesidad y el sobrepeso. Hoy el 80% de las personas que llegan al CTI tienen problemas de obesidad”, comentó.

LA FINAL DE LA LIBERTADORES

Por último, hizo referencia a la final de la Copa Libertadores, que sería el 20 de noviembre a las 17 horas en Montevideo. Si bien aún no se hizo oficial por parte de la Conmebol, cuya pretensión es que se habilite un porcentaje del aforo del Estadio Centenario, es muy factible y podría anunciarse antes del fin de semana.

“Organizar de vuelta una final de Copa Libertadores es algo muy importante para el fútbol, para el deporte y para el país. La semana pasada estuvieron autoridades de la Conmebol visitando el Estadio Centenario, los hoteles e infraestructura que se va a utilizar”, recordó.

“Todos los montevideanos están desesperados para que esto se confirme porque se ve una manera de reactivar todo lo que es hotelería, transporte de camionetas y catering. Sería muy importante para todos y ojalá que esta noticia se pueda confirmar. Sé que la AUF está haciendo un trabajo muy bueno para traer esa final a Montevideo”, concluyó.

