Basualdo sobre Nández y Benedetto: “Se fueron cuando las papas quemaban. Que no vuelvan”

José Horacio Basualdo, campeón de América y del Mundo con Boca Juniors en su etapa como futbolista, se mostró muy crítico con algunos jugadores que se fueron de Boca Juniors y que en los últimos meses manifestaron su deseo de volver, como Nahitan Nández, Darío Benedetto y Edwin Cardona.

“Escuché a Benedetto y a este chico uruguayo, el volante.. ¿Cómo se llama? Nández. Cardona también quería volver. En mi humilde opinión, no los tendría en cuenta. Buscaría otro tipo de jugadores. Cuando se los nombraba, pensé: ‘No’. Pero son gustos”, dijo al programa partidario Boca Pasión Total, de Radio Federal.

“Los que se bajaron del barco cuando las papas quemaban, ahora que se queden allá. Si no aguantaron la presión y se fueron, y ahora quieren regresar cuando está todo bien, que no vuelvan. Ahí te das cuenta que no son jugadores para Boca”, sostuvo Basualdo, quien se diferenció de estos jugadores pese a que tuvo tres etapas en el club xeneize.

“Yo cuando fui a Boca con Bilardo la pasaba muy mal, era insultado por toda la cancha y tuve un mal momento. Decidí irme a España porque Bilardo no me quería. Cuando volví estaba el Bambino Veira con su equipo y me fui de nuevo. La última vez decidí quedarme porque quería mi revancha personal en Boca y Carlos Bianchi ya me conocía de Vélez. La vine a pelear, pero no como ellos escapándome para que no me insultaran”, recordó.

Sobre la gestión de la dirigencia que asumió para este año, opinó que “escoba nueva barre bien”. “Están el ímpetu y las ganas, aunque sabemos que los resultados mandan y queremos la séptima (Copa Libertadores). Riquelme siempre demostró ser inteligente dentro de la cancha y ahora también lo es. Sabemos que este torneo, que esperábamos y deseábamos, nos cayó de sorpresa por puntos que perdió el archirrival. Hay que ganar torneos y Boca está en eso”, dijo.

