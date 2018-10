Básquetbol: Mauricio Aguiar le abrió la puerta a un posible retorno a la selección

Básquetbol

“Quedé bastante impactado por la salida de Marcelo Signorelli. Yo ahora no estoy metido como antes en la selección. Había dejado de jugar, entonces no estaba tanto en la interna en el grupo, si bien fui compañero y amigo de unos cuantos de los que están jugando”, contó Mauricio Aguiar al programa argentino Reloj de 24, de la radio 530 AM de Buenos Aires, en referencia a la selección uruguaya de básquetbol y el cambio de entrenador que se dio.

“Después de que se dio la salida de Marcelo hablé con algunos de los integrantes y me contaron un poco lo que había pasado. En ese momento todavía no había otro técnico para cubrir el puesto. Por cómo se venían dando los resultados me llamó un poco la atención, pero por otro lado tampoco me asombró tanto. Por los testimonios de algunos jugadores se podía esperar que llegara a pasar eso”, narró el alero del Corinthians.

“Es una oportunidad que tiene Uruguay de poder volver a jugar un Mundial y habría que tratar de aprovecharla al máximo. Los resultados se venían dando bastante bien más allá de las diferencias que había dentro del plantel entre el técnico y algunos jugadores, pero al final lo que cuenta son los resultados. Ahora hay que dar vuelta la página y eso es pasado”, señaló el jugador de 35 años, quien se retiró de la selección a mediados de 2017.

El Pica, que defendió a la celeste por última vez en el Sudamericano de 2016 (el primer torneo que dirigió Signorelli), se mostró “contento por Uruguay de que llegue un técnico con tanta jerarquía y conocimiento como Rubén Magnano”, a quien definió como “un experto con mucha experiencia”.

"Estaba seguro de la decisión que tomé de retirarme de la selección. Hoy la situación es otra"

“Ojalá pueda brindar los conocimientos que tiene, más allá de que este torneo es muy corto en cuanto a la preparación de los partidos. Él va a llegar y más allá de que pueda tener contacto con los jugadores que están jugando en Uruguay, hay muchos en el exterior y seguramente los tenga dos o tres días”, apuntó.

Consultado por una posible vuelva a la selección, reconoció que todavía no lo pensó. “En su momento estaba seguro de la decisión que había tomado. Hoy la situación es otra. Tendría que pensarlo y ver cuál es su idea y qué otros jugadores pueden llegar a ir. Sería un orgullo que me llamara Magnano, por la persona y el entrenador que es, pero tendría que hablarlo con él antes y pensar la decisión”, admitió.

“Cuando decidí dar un paso al costado creí que ya había llegado el momento de hacerlo. Ya no me sentía tan cómodo en ese grupo. Llevaba 15 años en la selección mayor. Por diferentes razones dije ‘hasta acá llegamos’. Había que dejar el lugar a los más jóvenes y a otros jugadores que hicieran el camino que me tocó hacer tanto tiempo atrás”, explicó.

Aguiar está a la espera del debut de Corinthians en la Liga Nacional de Basquete de Brasil, torneo al que volvió para esta temporada tras varios años en el ascenso. Jugó el Torneo Paulista sin poder acceder a los playoff y este martes recibirá a Franca.