Básquetbol: Los 13 equipos del Metro están dispuestos a jugar a partir de agosto

Básquetbol

Este lunes se llevó a cabo una reunión entre los delegados de los 13 clubes del Metro y las autoridades del torneo y la Federación Uruguaya de básquetbol (FUBB), a los efectos de viabilizar la disputa del certamen de ascenso. “En principio juegan los 13”, explicaron desde la FUBB a FútbolUy, aunque la votación definitiva será en un plazo de 10 a 15 días.

Desde la mesa del Metro se trasladó a los clubes una propuesta económica con una partida procedente de la empresa Tenfield y otros sponsors, a los efectos de compensar parte de lo que las instituciones perderán por concepto de venta de entradas. La inyección de dinero, que también abarca a la Liga, significará extender el contrato de televisación hasta 2027.

Si bien aún no se definieron las cifras concretas, cada club recibirá un fijo y el resto dependerá de su campaña deportiva en el Metro y de las entradas que hayan vendido en 2019. Dos equipos ascenderán a la Liga 2021/22 y serán los que más cobren, por ser los que más tiempo estarán jugando. No descenderá ninguno, pero el último será el primero en despedirse de la competición y el que menos perciba.

El formato que se maneja es jugar una rueda todos contra todos, siempre en el CEFUBB y sin público. Al cabo de esas 13 fechas el último quedará eliminado y los primeros cuatro avanzarán a cuartos de final, quedando a la espera de los cuatro cruces de playoff entre los ocho restantes (del quinto al 12.º) para definir a los ocho que buscarán los ascensos. De ahí en adelante se jugarán playoffs al mejor de tres hasta definir los dos ascensos y luego el campeón.

No se descarta que, si la situación epidemiológica del país lo permite, puedan jugarse las semifinales por los ascensos en el Palacio Peñarol con un número limitado de público.

Aún no se fijó una fecha de inicio, pero se estima que será en la primera quincena de agosto dependiendo de la aprobación del protocolo que la FUBB presentó. “Cuando nos autoricen a realizar entrenamientos grupales sin restricciones para jugar un cinco contra cinco, les daremos un mes a los equipos para que se preparen”, explicaron desde la FUBB.

Considerando las primeras semanas de agosto como factible punto de partida, y teniendo en cuenta que se jugarán dos fechas por semana con dobles jornadas televisadas todos los días entre lunes y sábado, se estima que la definición será a mediados o fines de octubre.

Respecto a los extranjeros, se entiende que es difícil incorporar jugadores procedentes de Estados Unidos, pero se maneja como posibilidad sumar argentinos si los clubes realizan los trámites correspondientes ante Cancillería, comprometiéndose a hacerles cumplir una cuarentena de dos semanas en su llegada al país.

Quienes no puedan sumar foráneos o simplemente decidan no hacerlo, pueden sumar otra ficha innominada uruguaya. El reglamento permite dos fichas innominadas por club y una puede ser extranjera. Los jugadores mayores de 23 años que jueguen bajo la denominación de innominados no quedarán impedidos de disputar la próxima Liga.

