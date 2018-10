Básquetbol: "Ojalá me acerque un poquitito a lo que hace Tabárez", dijo Rubén Magnano

Básquetbol

El entrenador argentino Rubén Magnano, campeón olímpico con la selección de Argentina en 2004 y DT de Brasil durante los JJOO de Río 2016, fue presentado este miércoles a mediodía como nuevo entrenador de la selección uruguaya.

El presidente de la FUBB, Ricardo Vairo, lo recibió con unas escuetas palabras manifestando su apoyo: “Estamos completamente seguros de que todos los estamentos del básquetbol vamos a estar codo a codo contigo en busca de ese sueño de clasificar a un Mundial después de 30 años”.



En la conferencia de prensa brindada en la sede de la federación, Magnano resaltó que "todo jugador uruguayo es potencial integrante de una selección" y se refirió a sus tres valores fundamentales: "Trabajo, disciplina y respeto".



Además valoró el buen trabajo hecho por el técnico anterior, Marcelo Signorelli, y dijo que en este tiempo no buscará hacer todo desde cero. "Lo que sirve se queda y le daré una pincelada, una rúbrica de cómo yo siento el básquetbol", señaló.

"Nunca me senté arriba de la gloria, por eso estoy acá. Sin soberbia, me considero una persona que ha sido muy cauta, por eso cada desafío que tengo lo busco como el último y como el mejor. Si le quiero dar un baño a mi autoestima me veo una final olímpica, pero no me siento arriba de los logros", reveló acerca de su extensa y exitosa trayectoria.

"No hay que olvidarlos, pero cuando cambiás los desafíos por los recuerdos, comienzas a envejecer. Yo no tengo ninguna intención de envejecer basquetbolísticametne. Estamos para prepararnos y creo que estamos bien", opinó.

Además se refirió al sueño de alcanzar el Mundial. "Yo vine acá porque el desafío me permite soñar. No es fácil, está clarísimo eso, pero me encantó el desafío. Estamos al borde de algo que para Uruguay es histórico. Para poner un ejemplo: Brasil no jugaba los JJOO desde hace 16 años y yo me había puesto en la cabeza que Brasil recuperara un sitio olímpico. El camino era dificilísimo en (el preolímpico de) Mar del Plata y se logró. Pasa por las aptitudes para obtener ese sueño", resaltó.

Finalmente hizo referencia al compromiso de los jugadores con la camiseta celeste. "La falta de compromiso me pone muy mal, la excusa me pone muy mal, el justificativo me pone muy mal y más si hablamos de una selección nacional. Si no te motiva la selección nacional, ¿qué te motiva?", se preguntó.

Pero al respecto también consideró que "no podés tener el mismo metro para medir el grado de compromiso de un chico que quiere venir a la selección y no puede porque está imposibilitado por su franquicia de NBA o su club de Euroliga".

El camino

El cordobés buscará guiar a la selección uruguaya a la clasificación para el Mundial de China 2019. En ese recorrido a Uruguay le resta jugar cuatro partidos: dos frente a Puerto Rico y uno frente a México y Estados Unidos respectivamente.

El cuerpo técnico que lo acompañará está compuesto por Javier Isis como scout y segundo asistente, Marcelo Bessio como preparador físico y el mismo cuerpo médico de la FUBB. Todos ellos ya trabajaban con Signorelli. Quien se integrará al equipo de trabajo será el primer asistente: Leandro Ramela.

La primera ventana se jugará a fines de noviembre y principios de diciembre y será además el 29/11 la fecha en la que la selección estrene el Antel Arena frente a Puerto Rico. El 2 de diciembre Uruguay también será local frente a Estados Unidos.



Para ese partido, el gerente de marketing de la FUBB ÁLvaro Butureira informó que se pondrán a la venta 8400 entradas desde $400 a $2000. Las más caras serán asientos a nivel de cancha, como sucede en ligas de primer nivel como la NBA. La FUBB está esperando la autorización pertinente para vender las localidades.

Luego el 22 de febrero de 2019 la celeste visitará a México y cerrará la competencia como visitante frente a Puerto Rico el 25 de febrero.

Magnano mantendrá su residencia en Córdoba y tiene contrato con la FUBB hasta el final de las Eliminatorias. En el caso de que consiga la clasificación, también estará al frente de la celeste en el Mundial.