Básquetbol

Básquet: Vescovi no estará con Uruguay ante Chile por clasificatorias, ¿cuál es el motivo?

"Me voy con una de las clases a Ruanda a hacer servicio comunitario y transmitir la salud por el deporte", contó el jugador de Tennessee.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Santiago Vescovi, jugador de la selección uruguaya de básquetbol y de la Universidad de Tennessee de la NCAA de Estados Unidos, dialogó en Zona Basket de DirecTV Sports y aclaró por qué no estará en el segundo partido de Uruguay por la ventana clasificatoria para el Mundial.

El ayuda base contó que le "falta saber cuando es el vuelo, que es el viernes o el sábado". "No me estoy yendo a hacer la pretemporada a África, lo que escuché en varios lados y no es así", añadió.

"Yo me voy a África con una de las clases, que es también por créditos del estudio, que es una clase de liderazgo y nos vamos a Ruanda a hacer servicio comunitario, ir a ayudar", explicó el oriundo de Bohemios.

Explicó que el objetivo es "transmitir la salud por el deporte" porque "hay mucha escases en Ruanda". "Somos casi 45, 50 atletas de diferentes deportes que vamos a ir a ayudar e intentar hacer un cambio para bien en otras comunidades que no tienen las posibilidades que nosotros tuvimos", concluyó.

