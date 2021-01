Básquet: Joaquín Rodríguez y Seres claves en la remontada de Obras Sanitarias ante Boca

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La jornada de este sábado en la Liga Nacional de Básquetbol argentina se abrió con la victoria de Obras Sanitarias sobre Boca Juniors por 90-87, resultado que dejó al equipo ganador tercero en la tabla con un saldo positivo de 12-4 y al perdedor cuarto con marca 11-5.

El equipo xeneize, que tuvo en su plantel al juvenil uruguayo Ángel Arévalo (no jugó), llegó a tener una diferencia de 12 puntos en el tercer chico y entró 69-63 al último, pero el dueño de casa reaccionó en el último de la mano de dos jóvenes uruguayos.

El escolta mercedario Joaquín Rodríguez (ex Aguada) y el alero fraybentino Emiliano Serres (ex Malvín) resultaron fundamentales en la remontada y se combinaron para aportar 29 puntos, dentro de un equipo que tuvo como goleador al capitán Fernando Zurbriggen con 19. Ignacio Xaver fue suplente y no ingresó.

Rodríguez cerró su planilla con 17 puntos en 30:49 minutos en cancha, con 5/5 en libres, 3/7 en dobles y 2/6 en triples, además de cuatro rebotes y cuatro asistencias. En lo que va de la temporada promedia 11,1 puntos, 3,9 rebotes y 3,4 asistencias en 27 minutos.

Serres, en casi 25 minutos en cancha, aportó 12 puntos y cuatro rebotes, con 5/6 en libres, 2/3 en dobles y 1/1 en triples. Su media es de 6,2 puntos, 2,9 rebotes y 0,9 asistencias en 17 minutos.

???? Mientras lo seguimos gritando. pic.twitter.com/QcB0McWmRI — Obras Basket (@ObrasBasket) January 9, 2021

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy