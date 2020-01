Básquet: García Morales defendió a Lee Roberts de las acusaciones de Miguel Volcan

Básquetbol

Dos días después de haber perdido su primer clásico ante Goes (ganó los primeros cuatro que jugó), Leandro García Morales analizó el momento de Aguada. El equipo está décimo entre 12 equipos a dos puntos de la zona de clasificación, pese a que dentro de la cancha ganó 11 partidos y perdió siete. Le dieron por perdido uno que recién había empezado ante Sayago por unos incidentes que le costaron cuatro unidades, y le quitaron otro que le había ganado a Defensor Sporting por una irregularidad en una ficha médica. En total, seis puntos.

“Hubo un conjunto de cosas extradeportivas que pasaron y nos han comprometido bastante, al punto de llegar a donde estamos parados hoy de cara a estos seis partidos que nos quedan. Desde la parte de los jugadores lo único que podemos hacer es intentar mejorar el juego y hablar de cosas de adentro de la cancha. Lo otro que ha pasado es difícil de explicar, justificar y entender, pero es lo que nos ha tocado este año y tenemos que salir adelante igual”, comentó el goleador aguatero al programa Puro Básquetbol, de Sport 890.

“ Con el poco margen de error que hay empieza a pesar un poco la presión en la cabeza ”

“Tenemos muy poquito margen incluso pensando en la siguiente fase”, reconoció sobre las chances de clasificar a los playoff. Los primeros seis se meterán en la Liguilla y los dos mejores del Reclasificatorio completarán el cuadro de los ocho mejores. Aguada tendrá que buscar el séptimo u octavo lugar en esa instancia, por lo que tiene seis partidos más en el Clausura y cinco en el Reclasificatorio.

“En cuanto al juego tenemos cuatro puntos que nos sacaron de una sanción, más un partido entero ante Sayago y el que le ganamos a Defensor Sporting. Son seis puntos, que si los tuviéramos en la tabla estaríamos en zona de clasificación a un punto de Trouville y Olimpia. Y con Olimpia todavía tenemos que jugar. En cuanto a partidos ganados y perdidos estamos en la parte más alta”, agregó, más allá de reconocer que el equipo “puede jugar un poco mejor y tiene muchas cosas a mejorar”.

“Dentro de lo que ha sido un año complicado, nos ha afectado mucho más lo que pasó fuera que adentro de la cancha. Somos el equipo con mejor porcentaje de tiro. Hasta el clásico, que fue una noche mala en el tiro de tres puntos, veníamos tirando arriba del 40% en triples, que como equipo es superlativo. Con el poco margen de error que hay empieza a pesar un poco la presión en la cabeza. Se nos ha complicado un año que no debería estar tan complicado como está ahora”, añadió el escolta de 39 años.

El clásico: “A esta altura no estoy para jugar todo el partido contra dos jugadores”

Consultado puntualmente por la derrota ante Goes, reconoció que hubo “una importante falla en el ataque”. “Recibimos 77 puntos, que está bastante bien para lo que veníamos haciendo. Si me decían que el problema iba a estar en el ataque no lo hubiera pensado. Con las características de nuestros jugadores es más probable tener problemas defensivos que ofensivos. El otro día tuvimos tiros a pie firme que no entraron, pero confío en que esos tiros la mayoría de los veces entran. Es cuestión de ajustar atrás para poder ganar desde la defensa los días en que no nos salen las cosas en ataque”, analizó.

“El crédito es para Goes, que hizo un muy buen partido, y para Fernando (Martínez), que jugó un partido bárbaro”, señaló. “En los primeros tres cuartos prácticamente no tuve oportunidades para jugar”, dijo, y recordó que fue doble-marcado durante la mayor parte del encuentro. “En la última jugada, si la pasás 20 veces en cámara lenta, es caminar. Si lo hacés en todas las jugadas, son todas caminar, porque antes de apoyar la pelota en el piso todos mueven los dos pies. Pero está bien cobrado el caminar”, lamentó.

“Yo tengo que entender que todavía estoy volviendo de una lesión y no es fácil agarrar ritmo. El partido contra Capitol fue entrar de a ratitos y la defensa no fue tan agresiva como la de Goes. Nosotros como equipo debemos reconocer qué tipo de defensa estaban haciendo conmigo y cómo aprovecharla (…) A esta altura de mi carrera ya no estoy para jugar todo el partido contra dos jugadores porque no llego al final. La idea era no forzar tanto al principio para llegar bien al final”, dijo.

“En el primer tiempo tomé tres tiros defendido. En el segundo, ya que me doblemarcaban tan alevosamente, había que pasarla mejor a los que estaban libres. Si hubiésemos tirado dentro de los porcentajes que veníamos teniendo, ganábamos el partido. Yo vengo promediando arriba de 20, perdimos por 16 y perdimos por cuatro. Faltó un poquito de mi parte o de algún compañero. Al final lo que hice fue sacar el pick and roll e ir al aro uno contra uno”, explicó García Morales, quien metió sus 16 puntos en el último chico.

La salida de Volcan: “Es injusto lo que se dijo de Lee Roberts”

Consultado por Miguel Volcan y su cese como entrenador para la llegada de Adrián Capelli, dijo: “Muchas veces no trascienden las internas de los equipos y yo no las voy a andar contando. Habría que preguntarle a la dirigencia, que fue la que tomó la decisión”. Aclaró que tuvo “una relación normal” y que “no hubo problemas entrenador-jugador de parte de ninguno de los jugadores”. “Supongo que la dirigencia pensó que el equipo así no estaba funcionando. No le jugó a favor al cuerpo técnico los problemas que tuvimos, y la válvula de escape siempre va por el mismo lado”, sostuvo.

“La dirigencia no se va a echar a sí misma ni le va a echar la culpa a la gente por habernos hecho perder cuatro puntos. En el deporte siempre tratamos de buscar culpables y de momento lo que se podía hacer era cambiar el cuerpo técnico para ver si se encontraba un mejor funcionamiento. A nosotros nadie nos consultó ni nos avisó. Fue una semana después del partido con Franca, en la que no sabíamos cuál era la situación. Estamos bastante aislados de las decisiones de la dirigencia. Cuando pasan estas cosas de la nada nosotros no tenemos por qué participar de esas decisiones, pero en este medio los dirigentes por lo general consultan y avisan con los jugadores”, dijo.

“Con respecto a la salida de Miguel (Volcan), con lo único que puedo decir que no estoy de acuerdo es con el intento tanto de Miguel como de los dirigentes de echarle la culpa a Lee Roberts de lo que pasó y de cómo terminamos. Eso no me gustó y como jugador del equipo en el que está Lee puedo decir que las cosas que están diciendo no eran así”, dijo García Morales sobre el compañero al que Volcan acusó de haber llegado “detonado” a jugar el partido que definía la clasificación en la Americas Champions League.

“Lee no puede hablar tampoco y nadie habló nada, y parece como que él fuera el culpable. Jugué 25 años al básquetbol y he visto extranjeros ladrones que no van a los entrenamientos, que salen de noche y que no son profesionales, pero no es el caso de Lee. Esa noche fue un desastre, como lo fuimos todos. Pero no hubo nada extradeportivo. Entiendo de parte de Miguel que lo use como parte de su salida, pero no entiendo que los dirigentes quieran justificar el mal momento del equipo con él. No ha faltado a un entrenamiento”, sostuvo.

“Ni el cuerpo técnico ni la dirigencia ni nadie advirtió nada raro antes del partido con Franca. Después de perder por 40 salió esa versión de lo que había pasado. Me pareció bastante injusto con él. Vino acá con su mujer y su hija, y es una persona tranquila. Parece raro, pero con venir todos los días a los entrenamientos, no faltar nunca y venir siempre con buena actitud, ya es diferente. Generalmente a Uruguay vienen extranjeros con problemas de conducta, y si no les gusta algo no lo hacen. Lee podrá jugar a veces bien o a veces mal, pero echarle la culpa de lo que pasó es injusto. No lo conocía de antes, pero lo veo recontra comprometido con el equipo”, concluyó.