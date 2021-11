Básquet: El particular secador de piso que fue furor en las Eliminatorias en Angola

Las Eliminatorias rumbo al Mundial de básquetbol de 2023, que se disputará en Japón, Filipinas e Indonesia, se pusieron en marcha el pasado viernes en las Américas, Europa, Asia y África, con victorias de Uruguay en Buenos Aires ante Colombia y un hecho muy peculiar en el continente africano.

Entre el viernes y el domingo se jugaron tres fechas en África. Fueron 12 partidos en Angola, donde el local perdió con Costa de Marfil 57-56, le ganó a Guinea 75-59 y aplastó a República Centroafricana 78-48. En todos los encuentros, además del espectáculo en sí, hubo otro show aparte.

El funcionario designado para secar el piso cada vez que era necesario por algún resbalón de los basquetbolistas o por la transpiración, se encargaba de no pasar inadvertido con sus movimientos. No sólo cumplió con su función, sino que también celebró algunos puntos con los jugadores de su país, se ganó el aplauso del público y la mención especial de FIBA.

