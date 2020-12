Básquet: El padre de uno de los infantiles de Nacional le respondió a García Morales

Básquetbol

“Los padres de estos chicos no pueden permitir que vengan acá”, dijo el goleador de Aguada, a quien le cuestionaron su “autoridad moral”.

Las declaraciones de Leandro García Morales en caliente después de la suspensión del partido que debían jugar Aguada y Nacional este martes en el Antel Arena generaron una enorme repercusión. Entre quienes aplauden y critican los dichos del goleador rojiverde, hubo una mención inicial a los jóvenes jugadores tricolores que concurrieron en representación del club y se quedaron con las ganas de jugar.

"Estos chicos no tenían que venir a hacer esto. Los padres de estos chicos no pueden permitir que vengan acá. Todos estos chicos tienen la edad para ser hijos míos. No pueden estar acá haciendo una actuación mientras los dirigentes manipulan por atrás con resultados deportivos", expresó el escolta de 40 años en la transmisión de VTV, criticando el accionar de Nacional y de su vicepresidente, Alejandro Balbi.

Uno de los chicos tricolores que realizó el calentamiento y estaba pronto para jugar un partido que nunca comenzó fue Franco Sacías, quien a sus 14 años tuvo que ser autorizado por sus padres para concurrir. Precisamente su padre utilizó las redes sociales para responder los dichos de García Morales, cuestionándole su autoridad moral para juzgarlo y explicando que su hijo es "fanático de Nacional y del deporte".

LOS SUB-23 DE NACIONAL

Juan Manuel Ciociano - 16/12/1999

Joaquín Petracca - 25/08/1998

Juan Ignacio Cardona - 24/03/2003

Franco Sacías - 04/01/2006

Joaquín García - 03/03/2006

Stefano di Prato - 27/06/2006

Mateo Brazeiro - 14/08/2006

Juan Manuel Falero - 17/10/2006

Tiziano Tardeo - 18/10/2006

