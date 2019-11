Básquet: Biguá venció a Urunday Universitario de visita y Goes a Malvín como local

Básquetbol

La séptima fecha de la Liga Uruguaya de básquetbol arrancó el lunes con tres partidos y siguió este martes con otros dos, ambos definidos en los últimos segundos por escueto margen.

Biguá se impuso a Urunday Universitario 72-71 como visitante tras haber estado todo el trámite arriba en el tanteador, manejando una diferencia de hasta 15 tantos en el transcurso del segundo cuarto. Luego el local descontó y, estando un triple abajo, llegó a tener tres libres con cinco segundos en el reloj, pero Facundo Medina falló uno. En la recarga tuvo libres Martín Osimani y los malogró, pero el dueño de casa no pudo convertir en la última.

Storm Warren fue la figura en el ganador con 22 puntos, bien secundado por Demian Álvarez con 16 y Luis Santos con 10. Por el local, Shaquille Johnson metió 21 y Tyrone Lee 16, al tiempo que Willie Clayton aportó 14 unidades y 20 rebotes.

Goes le ganó a Malvín 80-78 como local en un partido que llegó a tenerlo 15 arriba en el cierre del primer chico (26-11), pero el elenco playero reaccionó hasta igualar en el tercer período. No obstante, no pudo pasar y toleró una desventaja de 10 en el último cuarto. Pese a ello forzó un final cerrado y se puso a un punto, pero no le alcanzó.

El debutante Cameron Forte fue el goleador con 22 puntos, dos más que Fernando Martínez ingresando desde la banca. Por el perdedor, el panameño Michael Hicks cerró su planilla con 20 y Kiril Wachsman aportó 17.

POSICIONES

Trouville 5-2

Malvín 4-2

Biguá 4-2

Olimpia 4-3

Aguada 3-1

Urunday Universitario 3-2

Nacional 3-2

Hebraica y Macabi 3-3

Goes 3-3

Defensor Sporting 2-2

Capitol 2-5

Atenas 1-5

Sayago 0-5