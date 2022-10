Básquet: A horas del arranque de la NBA, Facundo Campazzo arregló con los Mavs

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La NBA se pondrá en marcha hoy a las 20:30 horas con Boston Celtics recibiendo a Philadelphia 76ers, y seguirá desde las 23 con Golden State Warriors estrenando su título frente a Los Angeles Lakers.

Este martes, en la víspera del debut de los Mavericks, la franquicia de Dallas anunció la contratación del argentino Facundo Campazzo, base de 31 años que terminó su contrato de dos años con Denver Nuggets y quedó libre.

El cordobés promedió 6,1 puntos y 22 minutos en cancha en su primera temporada, 5,1 tantos y 18 minutos en la segunda, y luego bajó aún más su participación en los playoffs.

Campazzo, de quien se decía podía volver al básquetbol europeo, volverá a ser compañero de Luka Doncic, el polifuncional perimetral esloveno con el que ya supo ser campeón en el Real Madrid.

LOS PRIMEROS PARTIDOS

Martes 18

20:30 Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers (Star+)

23:00 Golden State Warriors vs. Los Ángeles Lakers (Star+)

Miércoles 19

20:00 Detroit Pistons vs. Orlando Magic (League Pass)

20:00 Indiana Pacers vs. Washington Wizards (League Pass)

20:30 Atlanta Hawks vs. Houston Rockets (League Pass)

20:30 Brooklyn Nets vs. New Orleans Pelicans (League Pass)

20:30 Memphis Grizzlies vs. New York Knicks (ESPN 2)

20:30 Miami Heat vs. Chicago Bulls (League Pass)

20:30 Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers (League Pass)

21:00 Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder

21:00 San Antonio Spurs vs. Charlotte Hornets (League Pass)

22:00 Utah Jazz vs. Denver Nuggets (League Pass)

23:00 Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks (ESPN2)

23:00 Sacramento Kings vs. Portland Trail Blazers (League Pass)

Jueves 20

20:30 Philadelphia 76ers. vs. Milwaukee Bucks (Star+)

23:00 Los Ángeles Lakers vs Los Ángeles Clippers (Star+)

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy