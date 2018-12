Barcelona admite interés por Rabiot pero aclara que no incumplió normativas

Fútbol Internacional

El volante del PSG quedará libre el 30 de junio y los culés aclaran que no dieron ningún paso en falso.

Adrien Rabiot ya decidió no renovar su contrato con el PSG, que expirará el 30 de junio. Por tal motivo, el volante de 23 años podrá negociar su futuro desde el 1.° de enero sin necesidad de un consentimiento de parte de su club. A menos de seis meses de la finalización del vínculo estará en condiciones de firmar cualquier precontrato.

Mientras tanto, el Barcelona apareció como el club más interesado por ficharlo. De hecho, algunos medios franceses y catalanes sostienen que ya hay un acuerdo por su fichaje a razón de 60 millones de euros por cinco años; 10 de salario por cada temporada y una prima de otros 10 al momento de la firma.

No obstante, el club aclaró a través de un comunicado que no incumplió ninguna normativa. Buscando evitar alguna posible sanción de la UEFA, dado que no puede contactar directamente al futbolista antes del 1.° de enero sin consentimiento del club, sostuvo que “los contactos se produjeron con los responsables deportivos del PSG”.

El comunicado

Ante las noticias aparecidas en Francia, el FC Barcelona manifiesta que no ha incumplido ninguna normativa referente al fichaje de jugadores del PSG. Los únicos contactos se llevaron a cabo en el mes de agosto y ahora hace una semana. En ambos casos, los contactos se produjeron con los responsables deportivos del PSG para mostrar el interés del FC Barcelona en el jugador Adrien Rabiot.

El FC Barcelona siempre ha querido trabajar desde la máxima transparencia con el PSG y con cualquier otro club.

El FC Barcelona niega la existencia de ningún tipo de acuerdo con el jugador del PSG Adrien Rabiot.