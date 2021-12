Barcelona: Sergio Agüero anunció, entre lágrimas y risas, su retiro del fútbol profesional

Fútbol Internacional

Sergio Agüero entró llorando a la conferencia de prensa del Camp Nou y en los primeros minutos no logra sacar una palabra.

“Ya va”, es lo primero que dice el exIndependiente.

“Esta conferencia es para avisarles que he decidido dejar de jugar al fútbol, concha de su madre”, maldijo el delantero que no lograba componerse para hablar.

Siempre serás uno de los nuestros. pic.twitter.com/N3PHxPK8tV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 15, 2021

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional y es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero está mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes", dijo Agüero.

"Estuve en buena manos de los médicos que han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar, y bueno, he tomado la decisión hace 10 días. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza pero no había mucha", contaba el delantero.

"Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soñé con jugar al fútbol. Desde los cinco años que he tocado una pelota. Mi sueño era jugar en Primera División, nunca había pensado en llegar a Europa, así que les quería agradecer a todos", agregó el Kun.

"A Independiente que es dónde me formé, después al Atlético Madrid que han venido acá y apostaron en mí con solo 18 años, apostaron que podía hacer las cosas bien en Europa. Después a la gente del City que saben lo que siento por el City. He dejado lo mejor ahí. Estoy muy agradecido porque me trataron muy bien", dijo Agüero bajo la mirada de Pep Guardiola que estaba en las gradas.

"Le agradezco a la gente del Barca que sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo, sin duda, pero las cosas pasan por algo y desde que llegué acá me han tratado muy bien. Claramente, agradecerle a la selección Argentina que es lo que más amo. Gracias a todos los que están acá, a mi familia que están ahí todos, a los que trabajaron también, a mis compañeros desde Independiente a los del Barca, creo que hice lo mejor para ayudar a ganar pero también darle gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer y me voy con la cabeza alta y muy feliz", dijo Agüero agradecido.

"No se qué me esperara en otra vida pero se que tengo gente que me quiere y que quiere lo mejor. Gracias a los periodistas que han venido, a los que me han tratado bien y a veces a los que me han tratado mal. No pasa nada. Es el trabajo", dijo entre risas.

"Agradecerle a todos por estar acá, a todos los hinchas de los clubes en los que he jugado. Me quedo con cosas muy bonitas de este último tiempo, así que gracias", concluyó el Kun.

