Barcelona: La prensa local elogió el buen rendimiento del defensor uruguayo Ronald Araújo

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Barcelona no tuvo muchas complicaciones en la reanudación de la Liga Española: venció 4-0 al Mallorca y sigue en lo más alto del campeonato. Pero hubo otro hecho que ilusionó al equipo catalán y que fue el primer partido de titular del defensor Ronald Araújo.

Varios medios españoles se refirieron a la buena actuación que tuvo el zaguero de 21 años. "No le intimidó su presencia en el once inicial y el joven central dio la cara, además de no quemarle para nada el balón atrás. Ayudó en coberturas a Alba ante Take y envió un tiro al palo", señaló el diario catalán Sport.

No solo recibió elogios por su buena actuación defensiva, ya que estuvo muy bien a la hora de jugar la pelota con los pies. Araújo fue el futbolista del Barcelona que "más participó en el juego con 104 pases, 98 de los cuales fueron buenos (94% de acierto), y el segundo futbolista del Barça que más toques dio 112 (uno menos que Piqué). Solo falló en algún desplazamiento en largo que no encontró destinatario, pero no comprometió al equipo. Logró tres recuperaciones, ganó 10 saltos con la cabeza y despejó 4 balones", remarcó el portal Mundo Deportivo.

"Araújo nunca se complicó la vida, fue aseado en la salida de balón y mostró contundencia y solvencia en la mayoría de sus acciones. Si bien es cierto que el partido no fue muy exigente, el balance global del partido del defensa uruguayo permite pensar en futuras apariciones del uruguayo en lo que resta de temporada", enfatizó el medio español AS.

Con los 90 minutos jugados ante Mallorca, Araújo se convirtió en el segundo futbolista de la filial del Barcelona con más minutos en la temporada (104'). Solo es superado por el delantero Ansu Fati con 1.015'.

Todo parecería indicar que el entrenador del Barcelona, Quique Setién, tiene una alta consideración del exfutbolista de Boston River, quien se ilusiona con seguir sumando minutos en la primera del club catalán.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy