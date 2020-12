Barcelona: “Claro que estoy preocupado”, dijo Koeman tras los malos resultados del culé

Fútbol Internacional

El momento del Barcelona no es para nada bueno. Viene de dos derrotas seguidas (3-0 ante Juventus y 2-1 con el humilde Cádiz). Se encuentra en la novena posición de la Liga de España, a doce puntos del puntero: el Atlético de Madrid.

"Claro que estoy preocupado por la trayectoria", dijo Ronald Koeman en la conferencia de prensa previo al encuentro por la fecha 13 de la Liga de España ante el Levante que será el domingo, a las 17:00 horas, en el Camp Nou.

Le consultaron al holandés sobre el mal andar de su equipo y si posee el apoyo de los futbolistas: "Si no tuviera confianza no podría trabajar. Me siento cómodo". Agregó: "Estamos intentando mejorar las cosas, pero entiendo que después de los últimos resultados tenemos que dar la cara".

Por último, dejó en claro que su equipo aún no tocó fondo: "El equipo es irregular. Tocar fondo es estar mucho peor de lo que estamos. Hay que mejorar detalles, estoy convencido de que si lo hacemos ganaremos los partidos".

Medios españoles sostienen que el crédito del holandés se está acabando. En enero son las elecciones presidenciales del Barcelona y uno de los candidatos, Joan Laporta, tiene un nombre para sustituirlo: el director técnico del Liverpool de Inglaterra, Jurgen Klopp.

Esa información la dio el periodista Eduardo Inda en el programa El Chiringuito: "de los candidatos del Barça de las elecciones que se van a presentar. Laporta está intentando por lo bajo, porque todavía no puede, apalabrar a uno de los mejores entrenadores del mundo, que es Jurgen Klopp. Es el objetivo de Laporta".

Laporta quiere generar un golpe de efecto dentro del conjunto culé. Similar a lo que se intentó con Koeman. Cuando el holandés llegó al Barcelona sacó a varios históricos del plantel. Uno de ellos: Luis Suárez.

