Barça-PSG: Ronald Koeman y de qué lado se puso en la discusión entre Piqué-Griezmann

Fútbol Internacional

“Son momentos de alta tensión en un partido”, dijo el entrenador holandés. “Estar callados y ver qué pasa no me gusta”, agregó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La dura goleada que padeció Barcelona 4-1 ante el Paris Saint Germain en el Camp Nou por la ida de los octavos de final de la Champions League aún genera varios temas. Una de ellos: la discusión entre Gerard Piqué y Antoine Griezmann.

El director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, se refirió a este hecho en la conferencia de prensa previo al juego con Cádiz por una nueva fecha de la Liga de España. El holandés tomó partido por uno de los dos jugadores. Y fue por Piqué.

"Durante un partido hay mucha emoción y siempre hay cosas que no se pueden aceptar. Es bueno que haya gente así en el equipo. Son momentos de alta tensión en un partido. Si pasa durante un partido no tengo ningún problema, me gusta, pero después hay que comunicarse. Estar callados y ver qué pasa no me gusta", comentó.

La prensa española criticó mucho la resolución de Koeman de poner a Piqué como titular en un encuentro tan importante ya que el defensor venía de una larga inactividad por lesión: "Gerard está bien. Hicimos bien en hacerlo jugar 60-65 minutos el otro día, no ha tenido problemas. Ha entrenado sin problemas y está disponible".

Piqué-Griezmann

Todo se generó cuando el partido iba 1-1. Piqué les recriminó a sus compañeros: "Una puta posesión larga, joder". El francés sintió que se lo dijo a él y le respondió: "No me grites la concha de tu madre".

Sin embargo, el experimentado zaguero del Barcelona lo escuchó y no se quedó callado: "La concha de tu madre tú, estamos sufriendo". Todo esto fue captado por las cámaras de la transmisión televisiva.

?? El caliente dialogo en Barcelona ????



??? Piqué “Una puta posesión larga, joder”



??? Griezmann "No me grites la c..... de tu madre"



??? Pique "La c.... de tu madre tú, estamos sufriendo"pic.twitter.com/1oxgvEB6Dh — El Gráfico (@elgraficoweb) February 16, 2021

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy