Bach: “No hay un motivo para creer que los JJOO de Tokio no se inaugurarán el 23 de julio”

"No hay un plan B y por eso estamos totalmente comprometidos a hacer que sean unos Juegos seguros y exitosos", dijo el presidente del COI.

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, declaró este jueves que está convencido de que los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán en sus fechas previstas (23 julio-8 agosto de 2021), añadiendo que "no hay un plan B".

"No tenemos en este momento ningún motivo para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no se vayan a inaugurar el 23 de julio en el estadio Olímpico de Tokio", dijo Bach en una entrevista a la agencia japonesa Kyodo, a seis meses de los Juegos Olímpicos. "Por eso no hay un plan B y por eso estamos totalmente comprometidos a hacer que sean unos Juegos seguros y exitosos", aseveró.

Bach sí que insinuó que el número de espectadores en los Juegos de Tokio podría ser reducido, afirmando que su organización debe ser "flexible" y debe estar dispuesta a hacer "sacrificios" para proteger la vida de la gente.

La misma determinación se percibió esta semana en el Comité de Organización de Tokio-2020. "La disputa de los Juegos es nuestro punto inflexible y, partiendo de esa base, no hablamos de nada más", dijo a la AFP el director general de los organizadores nipones, Toshiro Muto.

Muto no excluyó sin embargo que los Juegos tengan que disputarse con un número limitado de espectadores, o incluso sin nada de público.

Ante los casos récord de infecciones por covid-19, el gobierno japonés decidió este mes la reinstauración del estado de emergencia en una parte importante de Japón, que incluye Tokio y su enorme periferia.

- Pekín-2022, también adelante -

Más de un 80% de japoneses, según un sondeo reciente, estarían en contra de la disputa de los Juegos Olímpicos este año y desearían su aplazamiento o directamente su cancelación.

Antiguos deportistas también se han mostrado favorables a esta posición, como el británico Matthew Pinsent, excampeón olímpico de remo, que consideró "ridículo" celebrar los Juegos e instó a un aplazamiento a 2024.

Los máximos responsables de Tokio-2020 ya han asegurado que otro aplazamiento es "absolutamente imposible" y planean medidas contra el nuevo coronavirus que, según ellos, garantizarán la celebración segura de los Juegos, incluso sin vacunas.

Los Juegos de Tokio, que debían celebrarse inicialmente a mediados de 2020, fueron aplazados en marzo del pasado año, reprogramándose para un año después, en julio y agosto de 2021.

Thomas Bach también habló el jueves a Kyodo sobre los Juegos Olímpicos de Pekín, previstos para principios de 2022. Igualmente aseguró que los planes continúan adelante con el evento en China.

AFP/FútbolUy