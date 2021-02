Ayoví y chat con Morro García de hace un tiempo atrás: “No sabía que eran señales”

Fútbol Internacional

Jaime Ayoví y Santiago García compartieron ataque en Godoy Cruz desde el 2016 hasta medidos de 2017. Conformaron una buena dupla ofensiva y, además, generaron una amistad.

Tras el fallecimiento del "Morro", el delantero ecuatoriano publicó un chat en una historia de su cuenta de Instagram en el que dejaba en claro que el futbolista uruguayo no la estaba pasando nada bien: "¿Capitán qué pasa que no te vi jugar? (porque no tenía actividad en Godoy Cruz debido a un conflicto con el club)"

El delantero surgido de las inferiores de Nacional le contestó: "Estoy loco hermano pero ya levanto este barco. Jajaja, no puedo todo jaja, me dejaste solo". Ayoví le respondió: "Jajaja, Ya vuelvo y tú te vas, no se vale".

"Siempre tiene que estar un negro", escribió el uruguayo. "Jajaja. Claro si no hay un negro no sería el Tomba. Pero ya papi para ver si te dejan jugar", puso el atacante ecuatoriano de 32 años.

Ayoví tuvo una fuerte reflexión al mostrar estos chats: "Estoy loco hermano. Me dejaste solo, me decías. No sabía que eran señales". Además, llevó a cabo un posteo en esa red social manifestando su asombro por la noticia: "Aun espero quesea mentira amigo".

