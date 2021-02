Australian Open: Espectadora le gritó e hizo un desagradable gesto a Nadal en su juego

Tenis

Rafael Nadal no tuvo muchos problemas para meterse en la tercera ronda del Australian Open: superó al estadounidense Michael Mmoh 6-1, 6-4 y 6-2. Pero se dio un hecho que generó mucha repercusión y fue por lo que hizo una espectadora en las tribunas.

Nadal superaba al estadounidense 6-1 y 5-4. El español iba a sacar y una mujer, desde la tribuna, le gritaba intentando molestar al tenista. El número dos del mundo la identificó y, en ese momento, la espectadora le levantó el dedo mayor de la mano derecha.

El español sonrió y le preguntó si ese gesto era para él. Los espectadores desaprobaron el gesto de la mujer, que fue sacada del court principal del Melbourne Park por el personal de seguridad. A todo esto, Nadal fue autorizado por el árbitro de repetir el saque.

"No la conozco y, sinceramente, no quiero conocerla", aseguró Nadal en la conferencia de prensa sobre esa situación. "Creo que los dedos estaban dirigidos a mí. Bebió demasiada ginebra o tequila. Fue raro pero divertido. Para mí fue gracioso. Me sorprendió que alguien me diera un dedo de honor. Pero pensé que debería estar borracha", añadió.

Una espectadora hizo este gesto a Rafael Nadal en el #AusOpen. Fantástica reacción de @RafaelNadal.

Cabe destacar que en la tercera ronda se medirá ante el británico Cameron Norrie (número 69 del mundo), quien superó al ruso Roman Safiullin por 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (7-3).

