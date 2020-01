Australia: Perth Glory, con gol de Bruno Fornaroli, superó a Adelaide United por 3-0

El Perth Glory logró una buena victoria ante el Adelaide United por 3-0. Además, una de las grandes figuras del encuentro fue Bruno Fornaroli, quien convirtió un gol.

Todo comenzó de la mejor forma ya que a los 25' Chianese marcó el 1-0 parcial. Pero antes que finalizara la primera parte, Diego Castro fue con toda velocidad al área del Adelaide United y se la dejó a Fornaroli, quien remató desde media distancia y el balón se desvió para poner el 2-0.

