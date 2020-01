Australia: Bruno Fornaroli volvió a anotar para una nueva victoria de su equipo

Los buenos momentos del Perth Glory y de Bruno Fornaroli siguen yendo de la mano en la A-League de Australia en este arranque de 2020, ya que el equipo ganó su quinto partido al hilo y el uruguayo anotó por cuarto encuentro consecutivo.

En la madrugada uruguaya de este domingo, el Perth Glory derrotó al Western Sydney Wanderers 1-0 a domicilio con tanto del delantero salteño a los 6', cuando aprovechó una habilitación de Jake Brimmer y definió desde afuera del área. El arquero suizo Daniel Lopar opuso una frágil resistencia y la pelota terminó en la red.

Perth Glory llegó a 24 puntos en 13 presentaciones y quedó a 10 del líder, Sydney, y a dos del Melbourne City. Los dos primeros clasificarán a semifinales y los que terminen entre el tercer y el sexto puesto jugarán playoffs por completar el cuadro de los cuatro equipos que definirán el título.

Fornaroli, que a sus 32 años lleva ya cuatro y medio en el fútbol australiano, marcha quinto en la tabla de artilleros con ocho conquistas en 13 presencias.

