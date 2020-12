Atletismo: Yulimar Rojas y Armand Duplantis, los mejores del año para World Athletics

Más deportes

"Estoy impactada, no puedo creerlo. No me esperaba esto. Estoy feliz, qué alegría", aseguró la venezolana y pupila de Iván Pedroso.

La venezolana Yulimar Rojas, múltiple campeona de salto triple y el sueco Armand Duplantis, poseedor del récord del mundo de salto con garrocha (6,18 m), fueron elegidos atletas del año tras una votación organizada por la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

Rojas, de 25 años, brilló a comienzos de temporada mejorando el récord del mundo de triple salto en pista cubierta (15,43 m, el 21 de febrero en Madrid).

De su lado, Duplantis se convierte a los 21 años en el ganador más joven de este galardón. El prodigio sueco batió dos veces en febrero el récord del mundo de Renaud Lavillenie (6,16 m), llevándolo primero a 6,17 m y luego a 6,18m, el 15 de febrero, en Glasgow y en pista cubierta. También hizo el mejor salto de la historia al aire libre (6,15 m el 17 de septiembre en Roma), destronando al legendario Sergei Bubka.

"Estoy impactada, no puedo creerlo. No me esperaba esto. No sé qué decir, no tengo palabras. Estoy feliz, qué alegría", aseguró la pupila del exsaltador cubano Iván Pedroso.

"Esto significa mucho para mí y para todos los que trabajan conmigo, para los que día a día hacen vida a Yulimar, que son fuerza, motivación, ganas de triunfar y de dar lo mejor de mí. Ser la mejor atleta es un plus más, una motivación para 2021, un año bastante bonito en el que tengo muchas expectativas", apuntó.

Como colofón, los padres de Duplantis, Helena y Greg, recibieron el premio a "mejor entrenador del año".

