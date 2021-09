Atletismo: Silvina Gil, la promesa del salto alto, que sueña en grande

Más deportes

Silvina Gil, una de las grandes promesas del atletismo uruguayo, integra la delegación de siete deportistas que el próximo fin de semana nos representará en el Sudamericano sub-18 de atletismo, que se realizará en la ciudad de Encarnación, Paraguay.

Gil, doloreña de pura cepa, comenzó casi sin saberlo en el atletismo, una actividad donde maravilló desde sus primeros años por su talento: “cuando iba a la escuela, participamos varias veces en la competencia denominada “La sonrisa de los niños” (encuentro nacional de mini atletismo) que se realiza en el estadio Luis Koster de Mercedes”.

“Allí fue donde una vez probé competir en salto alto y me encantó”, narró Gil, quien luego nunca más se alejó de esta prueba en la que además nos representará en tierras guaraníes.

“En la época del liceo fui a una nueva competencia atlética en Mercedes y allí me vio el entrenador Richard Puig, quien me invitó a entrenar ya que me veía talento”, comenzando una historia que rápidamente iría en ascenso.

La atleta comenzó a competir en forma oficial y asidua, donde conoció a su actual entrenador, Víctor Bentancor, especialista en las pruebas de salto a nivel de campo: “él siempre que me veía me aconsejaba, corregía para que mejorara. Allí fue que mis padres hablaron para que pudiera trabajar con él, primero un fin de semana al mes y ahora lo hacemos cada quince días”.

Allí rápidamente se adaptó al grupo de trabajo que incluye entre otros a Lorena Aires (alto), Bruno Yoset (largo), Nicolás Pettorossi (triple), Mauro Pons (alto) y Kimberly de Mederos (heptatlón).

Con 15 años participó en el Sudamericano absoluto (mayores) de mayo pasado donde quedó en la cuarta colocación del salto alto con una marca de 1,74 metros quebrando el récord de categoría menores, que estaba vigente desde 1983.

Luego supo ser medalla de plata en el Sudamericano sub-20 de julio en Lima y llega al sub-18 en la segunda del ranking de su categoría.

“Mi objetivo es poder superar mi marca”, dijo Silvina Gil sobre lo que se vendrá en Paraguay: “si se da la posibilidad de conseguir una medalla también sería algo muy lindo. Pero quiero ir creciendo y dando pasos seguros”.

