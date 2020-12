Atletismo: Nicolás Cuestas se convirtió en Valencia en el mejor maratonista de la historia

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nicolás Cuestas voló en la Maratón de Valencia: completó la competencia en 2:11.42 y se convirtió en el mejor maratonista de la historia del Uruguay. Quebró el récord nacional que pertenecía a Néstor García, desde 1999 con 2:12.31.

Cuestas quedó a 12 segundos de conseguir la mínima marca para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio. El maratonista habló con Futboluy sobre lo que fue esta competencia que se llevó a cabo en Valencia.

"No me encontré muy cómodo en la carrera. Sobre todo, de piernas pero de aire iba bien". Además, agregó: "Se me escapó la mínima para Tokio 2021 en el kilómetro 40 cuando me quedé sin piernas."

Cuestas se refirió a ese momento que se le complicó en la carrera: "En el 35 paré porque me había atorado cuando tomé la bebida". Añadió: "Corrí todo lo que pude siempre viendo el reloj y pensando que me iba a dar, pero en el 40 me quedé sin fuerza y quedé a 12 segundos de la mínima".

El atleta uruguayo puntualizó sobre la marca nacional que logró romper: "Muy contento por bajar el récord de Néstor que tiene 21 años y hacerlo por más de un minuto es algo grandioso. Y, sobre todo, de bajar dos minutos de mi última participación en un maratón que fue en febrero".

También se dio la participación de Martín Cuestas, quien completó el Maratón de Valencia con un tiempo de 2:13.05. Esta fue su mejor marca personal y la tercera mejor en la historia del Uruguay.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy