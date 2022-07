Atlético de Madrid cambió el nombre de su estadio por los próximos 10 años

Fútbol Internacional

El Metropolitano de Madrid ya no se llamará Wanda. Cívitas sustituirá al conglomerado chino durante una década.

La empresa española Cívitas tomará el relevo de Wanda e incluirá su nombre junto al estadio Metropolitano del Atlético de Madrid durante los próximos 10 años. Así lo confirmó este lunes el club rojiblanco a través de su presidente, Enrique Cerezo, durante la presentación de la Ciudad del Deporte, evento en el que explicó que la citada compañía también será “patrocinador principal de sostenibilidad” y “estratégico” del club.



“Nuestro compromiso con la sostenibilidad alcanza el siguiente nivel, gracias al acuerdo con Cívitas para los próximos 10 años. Su alianza va mucho más allá, no es sólo nuestro patrocinador principal de sostenibilidad y estratégico”, apuntó el presidente, antes de anunciar el acuerdo “de gran valor” para que el estadio se llame Cívitas Metropolitano.



“Son 10 años. Lo demás no te lo puedo confirmar”, dijo Alejandro Ayala, el presidente de Cívitas, cuando fue preguntado por la cantidad económica que desembolsará su empresa durante este decenio por ponerle su nombre al estadio del Atlético de Madrid, además de “la gestión, la consultoría, el desarrollo y la sostenibilidad de todas las instalaciones que se vayan haciendo”.



El acuerdo entre ambas entidades se cerró “en dos meses”. “Conozco a Miguel Ángel (Gil Marín) por otros motivos, empezamos a charlar y cuando surgió la posibilidad de poder colaborar con el club en un proyecto tan apasionante nos decidimos. Me pareció un proyecto brutal”, añadió.

EFE / FútbolUy