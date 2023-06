Atlético de Madrid abrió una votación para que sus socios puedan elegir el escudo

Fútbol Internacional

El Atlético de Madrid inició este miércoles la votación vinculante y telemática entre sus socios “para poder elegir entre el actual escudo y el anterior”, vigente desde 1947 hasta 2017, y que se desarrollará hasta el próximo viernes, 30 de junio, a las 14.00 horas de España, tras el acuerdo de la convocatoria del referéndum por “unanimidad” por el consejo de administración del club rojiblanco, según informó la entidad.



“¿Cuál quieres que sea el escudo que represente al Atlético de Madrid?” es la pregunta de la votación, con dos respuestas por marcar: “el escudo actual” o “el escudo anterior”. Una vez señalada la opción elegida, se abre otra pantalla para confirmar la elección y ya queda registrado el voto.



Después de una primera consulta no vinculante celebrada el pasado fin de semana, en la que 61.021 de los 138.477 socios (un 44 %) se pronunciaron a favor de la vuelta del emblema anterior, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado, anunció la convocatoria a la mayor brevedad posible de un consejo de administración para proponer la votación actual puesta en marcha este miércoles y que ya será determinante en la elección.



“La reunión del Consejo de Administración ha tenido lugar hoy, miércoles 28 de junio, en el Cívitas Metropolitano y ha acordado, por unanimidad, realizar una votación vinculante para poder elegir entre el actual escudo y el anterior”, explicó el club en un comunicado en su página web oficial y en un correo electrónico dirigido a sus socios, que llegó sobre las 14.28 horas de España.



“En la votación se utilizará el mismo sistema empleado en la consulta del pasado fin de semana y podrán participar todos los socios del club que estuvieran dados de alta antes de las 10:00 horas de hoy, 28 de junio de 2023, acreditándose con las credenciales que utilizan para sus gestiones habituales”, añadió.



“Al igual que el pasado fin de semana, un notario dejará debida constancia tanto del procedimiento empleado para realizar la votación como del resultado. Además, el club invitará a los miembros de la Comisión Social a asistir a la apertura del resultado. La votación ya está abierta y finalizará este viernes, 30 de junio, a las 14:00 horas”, explicó el Atlético, cuyo cambio de escudo, si sale así en la votación actual, no sería efectivo hasta al menos la temporada 2024-25. El emblema nuevo se instauró en la 2017-18.



“En caso de que vuestra decisión sea la de volver al escudo anterior, me comprometo a que el cambio se lleve a cabo lo antes posible, respetando obviamente las limitaciones de nuestros contratos tanto de patrocinio como de licencias”, expuso el pasado domingo Gil Marín, tras el resultado de la primera votación.

EFE / FútbolUy