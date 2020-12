Fútbol Internacional

Atlético de Madrid: Luis Suárez todavía no dio negativo de COVID-19 y entrena en solitario

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Luis Suárez dio positivo de COVID-19 el pasado 16 de noviembre, en la víspera del partido que la selección uruguaya perdió 2-0 ante Brasil en el Estadio Centenario. Pocos días después se fue del país y se mantuvo aislado en Madrid a la espera de su rehabilitación para volver a entrenar.

Los colchoneros sometieron al atacante salteño a un nuevo test de coronavirus este lunes y el resultado volvió a ser positivo. No obstante, medios españoles aseguran que el goleador ya entrena en solitario porque, según los especialistas, tras 14 días con la enfermedad y sin síntomas, ya no contagia.

Si bien no existiría riesgo de contagio de parte de Suárez hacia sus compañeros, no podrá sumarse al plantel hasta no tener un examen negativo. Todos serán hisopados este jueves y en caso de dar negativo, el uruguayo podrá estar a la orden de Diego Simeone el próximo sábado ante Valladolid.

Suárez, quien lleva cinco goles en nueve partidos oficiales con la casaca colchonera, se perdió los duelos ante Barcelona, Lokomotiv Moscú, Valencia y Bayern Múnich, todos disputados entre el 21 de noviembre y el 1.º de diciembre. En diciembre habrá siete partidos; Valladolid, Salzburgo, Real Madrid, Cardassar (Copa del Rey), Elche, Real Sociedad y Getafe.

Lucas Torreira se sumó este miércoles a los trabajos tras dar negativo de COVID-19 el martes.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy