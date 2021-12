Atlético de Madrid: José María Giménez se perfila para volver frente al Porto

Fútbol Internacional

Yannick Carrasco y José María Giménez, futbolistas del Atlético de Madrid, ya ultiman su recuperación para el partido de la Champions League contra el Porto del próximo martes, según demostraron en el entrenamiento de este domingo tras la derrota por 2-1 ante el Mallorca el sábado en el Wanda Metropolitano.



El extremo belga arrastraba unas leves molestias musculares desde el partido del pasado domingo contra el Cádiz y estará listo para el compromiso decisivo en el estadio de Do Dragao.



El central uruguayo se recupera de una contractura y es duda para el encuentro, aunque las bajas de Stefan Savic, con una lesión muscular sufrida este sábado ante el Mallorca, pendiente de confirmación con las pruebas, y Felipe Montero, sancionado, agrandan la necesidad del jugador charrúa.



El entrenamiento de este lunes, por la mañana en la Ciudad Deportiva de Majadahonda antes de viajar por la tarde a Portugal, determinará si está completamente listo para el choque, ya no solo para entrar en la convocatoria, sino para formar en el once que sólo tiene un central a día de hoy disponible: Mario Hermoso.

Atlético de Madrid perdió sus últimos tres partidos por la Champions League y está último en su grupo con cuatro puntos, los mismos que el Milan y uno menos que el Porto. Si gana este martes en Portugal, se meterá en octavos de final sin importar lo que ocurra con el Milan visitando al Liverpool, que manda con 15.

EFE / FútbolUy