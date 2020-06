Atlético de Madrid: Burgos anunció su salida, aunque antes quiere “ganar la Champions”

Fútbol Internacional

Me voy pero sigo acá

Luego de que la noticia tomara estado público la semana pasada a través de los medios españoles, Germán Adrián Ramón Burgos confirmó oficialmente que no seguirá integrando el cuerpo técnico que encabeza Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

El Mono, como se lo conoce en el ambiente del fútbol desde su etapa de jugador, explicó que iniciará su carrera como director técnico principal, luego de nueve años trabajando junto a Simeone en el Catania italiano y Racing de Avellaneda antes de llegar al cuadro colchonero.

Atléticos, Germán Burgos quiere contarnos algo pic.twitter.com/YJShyPZHm9 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 3, 2020

Burgos recordó los abrazos que se dio con Simeone tras ganar La Liga 2013/14 en el Camp Nou y luego de la última victoria sobre el Liverpool en Anfield Road. “Y nos debemos el tercero cuando salgamos campeón de la Champions League, porque hay objetivos todavía para cumplir, como la clasificación para la Champions del año que viene y el deseo, el anhelo, y el sueño de todos de salir campeón de la Champions League”.

“Hasta el último momento que esté acá intentaré cumplir los objetivos, yo me quiero retirar del Atlético siendo campeón (...) Yo soy un perseguidor de sueños. No me va a bastar el tiempo, las ganas y la pasión que tengo para ser campeón de Champions”, señaló.

“Necesito dar este paso”, agregó Burgos sobre su decisión de empezar a dirigir, y aclaró que su relación con Simeone siempre fue la mejor. “Es un amigo con el que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nos entendemos con señas, miradas, cabezazos... He almorzado y cenado más con el Cholo que con mi familia: ocho años en la selección argentina, en el Atlético como jugadores y otros ocho como entrenadores. Es muchísimo tiempo”, sostuvo.

