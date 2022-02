Atlético: Giménez pidió disculpas por callar a los hinchas: "en las familias hay broncas"

Fútbol Internacional

"Pedirle disculpas a la gente de ese sector que me pitó (silbó), que no lo tomen como algo para ensañarse porque no iba por ahí", expresó.

El uruguayo José María Giménez pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid por hacer el gesto de silencio sobre el cierre del partido con derrota por 1-0 ante el colista Levante en el Wanda Metropolitano: “somos una familia y a veces hay broncas”.

La situación explotó en los minutos finales, cuando el zaguero uruguayo de flojo desempeño y con el equipo lanzado al ataque, pasó un balón hacia atrás lo que molestó a los hinchas colchoneros que respondieron con una silbatina generalizada de buena parte de los hinchas.

Allí, “Josema”, lejos de dejarlo pasar terminó mirando al público y haciendo el gesto de silencio (llevando el dedo índice a su boca).

“La gente del Atlético sabe el cariño que le tengo, yo soy lo que soy gracias a ellos en mi carrera”, comenzó diciendo en un video replicado en las cuentas oficiales del club.

“Si en algún momento se sintieron increpados o algo, que no es así, realmente son momentos que, con tanto nerviosismo, tantas ganas de ganar, no se dan las cosas y encima me lo recrimina ese sector de la grada. Me dolió muchísimo pero, siempre digo, es una familia y a veces hay broncas”, agregó.

“Pedirle disculpas a la gente de ese sector que me pitó (silbó), que no lo tomen como algo para ensañarse porque no iba por ahí. La gente que me conoce sabe que no soy ese tipo de persona, ni mucho menos para recriminar algo, pero en momentos de tensión estamos nerviosos todos y enojados. Hace que tengamos actos de los que nos arrepentimos o no queríamos hacer”.

“La gente que se lo haya tomado a mal le pido disculpas de todo corazón. No tengo problema en pedirle disculpas uno por uno”, cerró sobre el tema.

Sobre la derrota con levante, expresó: “estoy triste, dolido. Son situaciones del fútbol que se dan, que hay que sacar adelante como sea. La única respuesta de todo esto es a base de resultados”.

“Me gustaría que la gente viese cómo entrena este equipo, es admirable ver cómo todos los compañeros, desde el que no juega nada hasta el que juega todo, se dejan todo en los entrenamientos para que se den los resultados. Luego en los partidos no se ve, no salen las cosas, duele muchísimo”.

