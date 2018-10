Así será el operativo policial para garantizar la seguridad en el clásico

Fútbol uruguayo

Este sábado a las 15 horas se disputará el clásico del fútbol uruguayo entre Nacional y Peñarol en el estadio Centenario.

Para garantizar la seguridad participarán aproximadamente más de 1300 efectivos policiales, (430 de Jefatura de Policía de Montevideo, 226 de Jefatura de Canelones, 548 de la Guardia Republicana), y se contará con el apoyo de efectivos de otras Jefaturas del interior del país.

La apertura de puertas será a la hora 12:00. Según informó el Ministerio del Interior, se recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en los puntos de ingreso al estadio.

Los lugares previstos para ingreso y estacionamiento de los equipos participantes serán:

- Zona de Av.Ricaldoni entre Avda. Italia y Avda.Vidella - Ómnibus Nacional

- Zona Club Uruguayo de Tiro - Ómnibus Peñarol

Distribución de parcialidades

Nacional ocupará las tribunas Colombes (puertas 17, 18, 20 y 21), la Olímpica (Puertas 13, 14 y 15) y la América (puerta 24). El ingreso y egreso a estas será por la zona de Av. Italia y Av. Centenario.

Peñarol ocupará la tribuna Ámsterdam, (Puertas 6, 7, 9 y 10) y tribuna América (Puerta 3). El ingreso se hará por la zona del Club Uruguayo de Tiro, Av. Las Heras y A. Cataluña.

La platea Olímpica no estará habilitada.

Deberá salir primero la parcialidad perteneciente al equipo perdedor y posteriormente la del equipo ganador. La parcialidad que se retire último deberá permanecer en el interior del escenario deportivo de 30 a 45 minutos, aproximadamente. El Jefe General de Operativo, de acuerdo a las circunstancias del momento, podrá cambiar el criterio de salida de las parcialidades, debiendo anunciarlas con la debida anticipación.





Lo que sí y lo que no

No se puede ingresar con: fuegos artificiales y bengalas, bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, elementos que puedan resultar ofensivos, objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles, material racista o xenófobo, objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud, animales - salvo los de asistencia de personas discapacitadas - papel picado.

Se podrá ingresar con: radios portátiles con pilas chicas (AA - AAA); en caso de lluvia, paraguas sin punta; bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (hasta una hora antes del inicio del partido de fondo, pasado ese plazo no se permitirá el ingreso de dichos elementos hasta el descongestionamiento de las puertas ya comenzado el encuentro). Banderas de hasta 2 metros por 1 metro con caño de plástico flexible de diámetro no mayor a 1 centímetro, hueco y que no tenga las extremidades tapadas. Las banderas tampoco podrán adherirse entre sí para formar una más grande. Termo y mate. Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras. Botellas plásticas de hasta 600 mililítros con el fin de hidratación.

En los puntos de ingreso al estadio se realizarán registros de personas y controles de espirometría.

En atención al recital de La Vela Puerca a desarrollarse en el Velódromo Municipal -que habilitará sus puertas a partir de la hora 17:00- y con la finalidad de optimizar el mejor desplazamiento de personas que conllevarán ambos eventos, una vez finalizado el encuentro clásico, sea cual sea el resultado, la parcialidad del Club Atlético Peñarol deberá ser evacuada hacia la zona "este" (Av. Dr. A. Navarro y Gral. Las Heras).

(Información del Ministerio del Interior)