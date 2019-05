Asamoah Gyan dio marcha atrás en su renuncia a la selección por un llamado especial

Dos días después de haber renunciado de forma definitiva a la selección porque el director técnico le quitó el brazalete de capitán para dárselo a otro futbolista, el delantero ghanés Asamoah Gyan dio marcha atrás y decidió volver, por lo que jugará la Copa Africana de Naciones.

El atacante, que es recordado en Uruguay por haber fallado un penal en el último minuto de la prórroga del partido que la Celeste le ganó a Ghana por penales en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, no solucionó el problema dialogando con su entrenador ni con sus compañeros.

La vuelta de Gyan al combinado ghanés se concretó a partir del llamado del propio presidente de la República, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, quien lo convenció para dejar sin efecto su anuncio del pasado lunes.

“Una solicitud presidencial es algo que no puede ser ignorado. Recibí el pedido de su excelencia Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de buena fe, y me pondré a la orden de la selección y del entrenador Kwasi Appiah para ayudar a ganar la Copa Africana de Naciones”, explicó en su cuenta de Twitter luego de ese diálogo “con el padre de la patria”.

Gyan, quien actualmente defiende al Kayserispor de Turquía, registra 51 goles en 106 partidos con la selección ghanesa, a la que defiende desde 2003. Disputó las Copas del Mundo de 2006, 2010 y 2014, convirtiendo en los tres torneos. Nunca en su carrera fue campeón y desea sacarse esa espina este año con su país.

A presidential request is one that cannot be disregarded.



I have taken the request of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo in good faith, and will make myself available for selection by coach Kwasi Appiah to help win the AFCON trophy @AnimSammy @PrinxRandy @BaffourGyan4 pic.twitter.com/WSlHZrjWrd