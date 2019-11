Arranca el Uruguay Open este lunes con varios partidos en el Carrasco Lawn Tennis

Tenis

Con 11 partidos, incluyendo las dos finales para el ingreso al cuadro final, y tres uruguayos en cancha, comienza este lunes el Uruguay Open 2019.

La actividad comenzará a mediodía, con partidos desde la hora 12 en las tres canchas. Se destaca la presencia de tres tenistas locales, dos de ellos jugando partidos de primera ronda, más Emiliano Troche, quien buscará ganar su partido que lo coloque en el cuadro final.

Troche jugará desde las 12 ante el peruano Mauricio Echazú, integrante de equipos de Copa Davis y ante quien nunca antes se midió. El jugador celeste no tiene ranking de ATP, en tanto que el incaico está 528 esta semana, pero fue 379 en 2010.

Los otros dos uruguayos que juegan en la primera jornada son Franco Roncadelli, 1799 del mundo, quien tendrá como rival al serbio Pedja Kristin, 231. Este encuentro se disputará desde las 18 horas también en el estadio principal del Carrasco Lawn Tennis Club.

En el horario central, Francisco Llanes, sin ranking de ATP, se medirá ante el argentino Juan Manuel Cerundolo, 506 de ATP, en duelo entre invitados al cuadro final.



En caso de que Troche gane su encuentro de mediodía, habrá cinco uruguayos en el cuadro final de individuales del torneo, una cifra nunca antes alcanzada en 19 ediciones del torneo.

Entre quienes saldrán a la cancha este lunes figuran Reno Olivo, ex 78 del mundo, y su compatriota Facundo Díaz Figueroa, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

También el brasileño Rafael Matos, quien ingresó al cuadro final en lugar de Facundo Argüello, quien debió retirarse lesionado.

Horarios de partidos

Cancha central hora 12

Final de la clasificación

Mauricio Echazu (Perú, 1) vs Emiliano Troche (Uruguay, wc)

Felipe Meligeni Rodrigues Alves (Brasil) vs Facundo Diaz Acosta (Argentina, wc)

Hora 16

Francisco Cerundolo (Argentina) vs Alejandro González (Colombia)

Hora 18

Franco Roncadelli (Uruguay) vs Pedja Krstin (Serbia)

Hora 20

Francisco Llanes (Uruguay, wc) vs Juan Manuel Cerundolo (Argentina)

Cancha 1

Hora 12

Renzo Olivo (Argentina) vs Tomás Etcheverry (Argentina)

Gonzalo Villanueva (Argentina) vs [Alt] Rafael Matos (Brasil)

Wilson Leite (Brasil) vs Agustín Velotti (Argentina)

Cancha 2 Hora 12

Final de clasificación

Federico Zeballos (Bolivia, 2) vs Boris Arias (Bolivia)

Christian Lindell (Suecia) vs Nicolás Alvarez (Perú)

Nicolás Mejía (Colombia) vs Ulises Blanch (EEUU)

KIDS DAY

Este domingo se realizó el tradicional Kids Days con la presencia entre otros de Martín Cuevas, Francisco Llanes y el capitán del equipo uruguayo de Copa Davis, Enrique Pérez Cassarino.

Decenas de niños participaron de actividades en la cancha central del torneo, teniendo la posibilidad de jugar con los profesionales.

Actividades fuera de cancha

El jueves 7 de noviembre, Maxi de la Cruz realizará su show de stand up en la cancha, apenas finalizado el encuentro del horario central.

Por otra parte, el sábado 9 será el turno de la música con la presencia de Nacho Obes, ex integrante de Doberman y una de las voces más poderosas de la escena del rock local.

En la Fun Zone, cada jornada habrá música, desde las 18 horas con bandas infantiles, y desde las 20 con solistas y bandas en vivo para acompañar los atardeceres de tenis.

El viernes 8 de noviembre se presentará allí el DJ Fernando Picón para presentar su set completo al atardecer.

La venta de entradas se realiza a través de Tickantel o en boleterías del club a partir del lunes 4 de noviembre. Por otra parte, todas las consultas referidas al torneo se podrán realizar a través del Whatsapp 099929571.

Fernando Tetes para FútbolUy