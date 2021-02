Arismendi y velorio del “Morro”: “Me dolió el proceder de la gente que está en Nacional”

Fútbol uruguayo

La muerte de Santiago García aún causa impacto en el fútbol uruguayo. Uno de los que tomó la palabra en esta oportunidad fue Diego Arismendi, quien hizo las inferiores en Nacional con el "Morro".

"Con Santiago éramos mejores amigos. Fuera del fútbol, compartimos muchas cosas. En el día a día. Vacaciones y fiestas juntos. No sé cómo explicarlo. Era un amigo con el que podía hacer de todo", dijo en una entrevista con el programa cien por ciento deportes en la Sport890.

El "Mama" contó cómo se enteró de la noticia del fallecimiento del "Morro": "Saliendo del entrenamiento de Torque, voy manejando por la ruta y me enteró de esto. Llamo al hermano y me confirma esto. Ahí fui para la casa de él".

El futbolista del Montevideo City Torque habló sobre las gestiones que llevaron a cabo para traer el cuerpo del "Morro" desde Mendoza, Argentina: "Decidimos con Tabaré Viudez armar un grupo y llamar a todos los amigos de la generación para dar una mano en ese momento que no se le encontraba una solución".

Arismendi arremetió contra la gente que está en Nacional por el tema del velorio de su amigo: "Estoy muy dolido por el proceder y como actuaron las personas que están en Nacional. No es contra la institución, sino con las personas que están ahí".

Agregó: "Me hubiera gustado que jugadores representativos del plantel, como Gonzalo Bergessio, hubieran ido al velorio. A los chicos que fueron a la caravana después del velorio se los agradezco de corazón".

"Se intentó armar una caravana para que pasara por la sede y la gente pudiera despedirse de él de la mejor forma. También se pidió respeto de cara a la familia y la gente lo entendió", expresó Arismendi.

"Fuimos una generación criada a la antigua: ser regios y no mostrar debilidad. Esto tiene sus pros y sus contras. Porque cuando uno no habla y no se expresa llega un momento que explotas", concluyó el exjugador de Nacional.

