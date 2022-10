Argentina: Se lesionó Paulo Dybala y peligra su participación en el Mundial

Fútbol Internacional

“Creo que no volverá a jugar con nosotros hasta 2023”, dijo Mourinho sobre el jugador de la Roma, quien salió sentido tras anotar un gol.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Paulo Dybala anotó el gol del triunfo de la Roma sobre Lecce este domingo, pero podría costarle carísimo. Tras convertir a los 48’ de penal, sellando el 2-1 en el Estadio Olímpico, se sintió y fue reemplazado un minuto después.

Tras el encuentro, consultado por la dolencia muscular del futbolista argentino, el entrenador del conjunto capitalino, el portugués José Mourinho, encendió la luz de alarma de la selección albiceleste.

“Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023”, advirtió el director técnico lusitano, sin dar más detalles.

Medios italianos informaron que el jugador sería sometido a estudios médicos este lunes, pero los mismos se habrían postergado hasta el martes, en principio porque la lesión sería “menos grave de lo esperado”.

Si se trata de una lesión muscular de grado 1, volverá a jugar en noviembre y llegaría con lo justo a la Copa del Mundo. Si es de grado 2, podría viajar a Catar precedido por una inactividad de más de un mes.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy