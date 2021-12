Argentina: Las declaraciones post clásico platense siguieron con un cruce entre capitanes

Fútbol Internacional

El 4-4 entre Gimnasia y Estudiantes no se terminó con el pitazo final de Darío Herrera en el estadio Juan Carmelo Zerillo. De inmediato hubo declaraciones que mantuvieron el alto voltaje que se vio dentro del campo, como las de Mariano Andújar y Leandro Díaz en filas pincharratas.

Mientras el delantero tildó de “cagones” a sus rivales y a sus hinchas, quienes “dejaron de cantar cuando iban ganando 4-2”, el arquero contó que fue la primera vez que el tradicional rival le pudo convertir, por lo que lamentó que su hijo de 11 años estuviera viviendo “sensaciones diferentes”.

Ante esos dichos de Andújar, que sacan a relucir la imponente paternidad de Estudiantes en los últimos tiempos, ESPN le recordó que en 2015 fue el último tanto de Gimnasia en un clásico. “Pero yo no estaba. Mi hijo no lo vio. Es la primera vez que lo ve. Capaz que pensaba que no valía”, contó con una sonrisa en el rostro.

A esas declaraciones respondió Lucas Licht, referente y capitán de Gimnasia, más allá de que hoy, con 40 años, es suplente. “Tiene razón sí; hace mucho no convertíamos un gol en un clásico. Hoy convertimos cuatro pero mucho no se puede mover Andújar”, disparó Licht. Consultado al respecto, Andújar, de 38 años, replicó: “Yo jugué”.

? Andújar: "Primera vez que me hace un gol Gimnasia"



? Licht: "Le convertirnos 4, mucho no se puede mover..."

? Andújar: "¿Yo? Yo jugué..."

Licht no sumó minutos en el clásico. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/wf88TDNmoL — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2021

La última vez que Gimnasia le ganó a Estudiantes a nivel oficial fue el 3 de febrero de 2010, cuando dirigido por Diego Cocca se impuso 3-1. Luego hubo nueve triunfos del pincharrata y ocho empates, incluyendo una serie de Copa Sudamericana que se definió con un gol de Diego Vera.

En los últimos 11 años se registraron 21 goles de Estudiantes y siete de Gimnasia, que no convertía en un clásico desde el 1-1 de 2015. Ese día el arquero del equipo que por entonces dirigía Gabriel Milito era Hilario Navarro. Con Andújar en el arco, el cuadro más laureado de La Plata llevaba siete clásicos con el arco en cero.

