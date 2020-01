Argentina: Estudiantes de La Plata se interesó por la situación de Lucas Hernández

Fútbol Internacional

Estudiantes de La Plata sigue en la búsqueda de un lateral izquierdo. El presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, confirmó que su primera opción fue el jugador del Manchester United Marcos Rojo. Sin embargo, parecería muy difícil que se concrete este fichaje.

El conjunto argentino comenzó a buscar diferentes opciones. Uno de los nombres que estuvo en carpeta fue el de Matías Viña. Pero ni bien supieron la cotización del futbolista de Nacional, los dirigentes Pinchas desestimaron su posible llegada.

Según informó el diario argentino el día, a la directiva del Pincha le ofrecieron otro lateral izquierdo y fue el ex Peñarol Lucas Hernández, de 27 años.

Cabe destacar que el futbolista se encuentra en Atlético Mineiro, pero está jugando muy poco. En el semestre pasado Hernández disputó cinco encuentros y no convirtió goles. A todo esto, se llegó a rumorear con su posible vuelta a Peñarol. Aunque no se concretó porque no entraba en los planes de Diego Forlán.

Incluso el presidente del Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara, habló en Radio Massa sobre el momento de Hernández: "Creemos que necesita tener más kilometraje" y añadió que "es una cuestión de adaptación. Creo que todavía puede jugar. Si no lo prestamos". A su vez, recalcó que "necesitábamos tener otro lateral izquierdo. Desafortunadamente, el jugador no pudo adaptarse bien, pero eso no significa que fue una inversión arrojada a la basura. No creo en eso. Puede que Lucas tenga que irse".

Resta ver como se dan las negociaciones entre Estudiantes de La Plata y el Atlético Mineiro para saber si Hernández tendrá un cambio de aire.