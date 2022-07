Argentina: Estudiantes de La Plata presentó a Mauro Méndez, que firmó hasta 2025

Fútbol Internacional

El equipo argentino adquirió el 70 % del pase del delantero salteño por US$ 1.700.000. Será compañero de Agustín Rogel y Manuel Castro.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Mauro Méndez, el goleador del Campeonato Uruguayo, se despidió este miércoles de Wanderers a través de sus redes sociales y ya fue presentado como nuevo jugador de Estudiantes de La Plata.

El delantero de 24 años ya se realizó la revisión médica en Argentina y estuvo presente en el Complejo de City Bell. Firmó contrato con el Pincha por las próximas tres temporadas (hasta 2025).

El equipo argentino adquirió el 70 % del pase por US$ 1.700.000, permitiéndole así al bohemio quedarse con el restante 30 % de una futura venta. De esta manera, será compañero de los uruguayos Agustín Rogel y Manuel Castro.

En la presente temporada, con el equipo del Prado, convirtió 15 goles, de los cuales 11 fueron en el Campeonato Uruguayo (8 en el Apertura y 3 en el Intermedio), lo que le permite ser el máximo goleador en solitario, y 4 en la Copa Sudamericana.

Además, en sus 28 partidos jugados, donde sumó 1.825 minutos, realizó 3 asistencias. Se despide de Wanderers con 27 tantos y 7 pases de gol en 97 partidos desde su debut oficial el 2 de junio de 2019.

Despedida

"Hoy llegó el día en que me despido del club que me abrió las puertas allá por el 2017, que me hizo crecer muchísimo y quererlo aún más. Viví los momentos más felices de mi vida y también de los otros; la luché mucho para llegar a Primera División, para poder hacer mi primer gol, la luche hasta el último partido para poder despedirme con algún título.

Me voy sintiéndome muy querido y apoyado por los hinchas, que eso para mí es lo más importante. Vaya a donde vaya, mi corazón es blanco y negro. Muchas gracias a todos los bohemios, a Juan, Seba, Nico, Flaca, Cani, Guala, cuerpo técnico y ni que hablar a mis compañeros de equipo que hicieron que cada mañana y cada entrenamiento sea mejor que el anterior.

Dejo muchos amigos en este hermoso club que voy a extrañar. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar. Gracias eternas".

Hoy llego el día en que me despido del club que me abrió las puertas allá por el 2017, que me hizo crecer muchísimo y quererlo aun más. Viví los momentos más felices de mi vida y también de los otros; la luché mucho para llegar a primera división, para poder hacer mi primer gol pic.twitter.com/i4uuatXRbe — Mauro Mendez (@Rusomendez15) July 27, 2022

Por tu profesionalidad, dedicación y sacrificio por los colores ????



¡?????????????? ?? ???????????? ??´?????????? @Rusomendez15! pic.twitter.com/FAZFCWFjzS — Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) July 28, 2022

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy