Argentina: El “teorema Gorosito” de Alberto Fernández y el enojo de Caruso Lombardi

El presidente argentino elogió a Pipo por una frase que le dijo hace años. Criticó a Caruso y al DT no le gustó nada.

En medio de una entrevista con FM Radio con vos, en la que estaba hablando de las medidas para frenar el avance del coronavirus, Alberto Fernández marcó la convicción que tiene respecto a su proceder evocando una frase que una vez le dijo Néstor Gorosito cuando era entrenador de Argentinos Juniors, el equipo del que es fanático el mandatario argentino.

Fernández dice aplicar “el teorema Gorosito” como una máxima para su vida, y consiste en una frase simple: “Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien”.

“Cuando Argentinos se jugaba el descenso (temporada 2012/13) el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos, nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo. No me cerraba. Dejé de ir a la cancha”, recordó.

“Luego de Caruso contrataron a Pipo Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre: ‘Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien’. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplico en todo”, expresó el mandatario argentino.

Gorosito, que actualmente dirige a Tigre en la B Nacional, se sintió halagado por las palabras de Fernández y lo manifestó en un video, reconociendo que para él “es un orgullo” que el presidente lo haya citado. Además, aprovechó para exhortar al público a respetar la cuarentena impuesta por el gobierno.

Al que no le gustó nada fue a Ricardo Caruso Lombardi, quien le respondió al presidente a través de Twitter. El hoy director técnico de Belgrano dijo haber quedado “amargado” con la anécdota. Si bien le “encanta como va llevando este tema del coronavirus” y reconoce que lo aplaude, le hizo algunas puntualizaciones futbolísticas y le recordó que las dos veces que lo llamaron del Bicho, lo salvó del descenso.

@alferdez señor presidente me encanta como va llevando este tema del Coronavirus , lo aplaudo , pero le aclaro que se confunde lo que declara , el equipo que ud dice lo arme yo y me fui en la 6ta fecha, las 2 veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso . — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) March 30, 2020

@alferdez y logré salvarlo y ahí no lo escuché decir que jugaba mal , el equipo que a ud le gustaba fue otro campeonato y con jugadores que la rompieron y los lleve yo, así que me gustaría que valore mi trabajo como yo hago con el suyo .un abrazo. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) March 30, 2020

@alferdez perdón señor presidente quede amargado con su declaración , si a ud le gusta alguien por una anécdota no hace falta nombrar y lastimar a otro , más que nada por el trabajo, creo que se equivoco pero no es momento para discutir ,mucha fuerza y fe para este momento. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) March 30, 2020

El presidente @alferdez dijo que se apega al "Teorema de Gorosito", una frase que Pipo hizo en una cena de @AAAJoficial: ‘Si hacés las cosas bien es muy posible que te vaya bien’.



Acá, @pipogorosito10 agradece y refuerza el mensaje oficial: "Este partido lo ganamos entre todos". pic.twitter.com/S7Z5yFgkvd — DEPORTV (@canaldeportv) March 30, 2020

