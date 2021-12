Argentina: El juez Lamolina reconoció su error que eliminó a Ferro y se disculpó en la TV

Fútbol Internacional

“Sentí que el arquero salió con imprudencia y por eso sancioné penal, pero luego, viéndolo por TV, me di cuenta de que no fue”, explicó.

El 1-0 de Quilmes sobre Ferro Carril Oeste para meterse en la final de la B Nacional del fútbol argentino por el segundo ascenso a la Liga Profesional quedó eclipsado por lo que fue la jugada que generó el gol. Un penal inexistente del arquero Marcelo Miño sobre Federico Anselmo le permitió al propio Anselmo abrir el score a los 77’ capitalizando esa pena máxima.

Un día después del bochorno, el árbitro Nicolás Lamolina decidió salir a hablar y se disculpó con el club al que perjudicó. “Es una situación compleja. Decidí salir a hablar porque tengo la necesidad de hacerlo. Creo que es necesario y saben que no me escondo y no debo hacerlo. Escuché muchas opiniones acerca de la jugada que se dio y creo que es oportuno dar mi visión estando ahí como actor principal”, dijo al programa ‘Sportia’ de TyC Sports.

Así reconoció su error Lamolina en Sportia: "Es Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero". pic.twitter.com/vcFccIL79V — TyC Sports (@TyCSports) December 14, 2021

“Mi posición en ese momento era la que recomienda el reglamento y la correcta para evaluar con certeza si hay una situación que se pueda presentar en el transcurso de ese tiro al arco. Esa posición es la inicial, como también lo son las del arquero y el delantero. El problema empezó a suscitarse cuando hubo un desvío. Esa antinaturalidad en el movimiento de la pelota, que tomó altura, hizo que se alterara toda esa normalidad para todos”, narró.

“Yo estaba esperando un remate al arco, Miño (el arquero de Ferro) que le patearan y Anselmo (el delantero de Quilmes) un pase filtrado. Ante esa situación yo debo ajustar mi ubicación. Debía buscar perspectiva y ángulo, y desde ahí decidir. Desde mi perspectiva y ángulo vi que Miño no juega el balón y Anselmo sí. En esa impetuosidad de Miño de salir a buscar el balón y no jugarlo, termina chocando con Anselmo, que sí va a jugar el balón. Por eso la pelota salió hacia el arco. En milésimas de segundos interpreté esa imprudencia de Miño y la sanción del penal”, dijo.

"Una decepción tremenda" al ver la repetición



“Debo ser sincero; luego del partido y de todo lo que aconteció por una cuestión lógica de que Ferro se sintió injustamente perjudicado por mis sanciones, decidí recibir en mi vestuario a Favio Orsi (entrenador de Ferro), una persona a la que siempre respeté. Vino a mostrarme la jugada, que yo no la había visto, y por la adrenalina seguía con mi imagen de campo de juego y esa imprudencia de Miño a la hora de salir a buscar el balón”, recordó.

“Para mí el tema siguió hasta la madrugada porque no pude dormir. A todo aquel que busca la justicia deportiva, estas situaciones no lo ponen bien. Ya en mi casa vi la repetición del partido completo y de la jugada en cuestión, que termina siendo la más importante y definiendo la serie. Ahí vi que el golpe termina siendo de Anselmo con la pierna sobre el arquero Miño. Anselmo en la búsqueda del balón terminó pateando a Miño. Sentí que el arquero salió con imprudencia y por eso sancioné penal, pero luego, viéndolo, me di cuenta de que fue Anselmo quien golpeó el cuerpo del arquero”, admitió Lamolina.

El árbitro dijo haber sentido “una decepción tremenda” cuando se dio cuenta de su error porque su “búsqueda siempre es de justicia deportiva”. “A la gente del fútbol, a la gente de bien y a la gente de Ferro Carril Oeste, quiero pedir las disculpas del caso. El disgusto no me lo quita nadie y el hecho de no poder dormir por un par de días, tampoco. Soy un ser humano que trabaja y se esfuerza”, señaló.

