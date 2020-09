Fútbol Internacional

Argentina: El ex Peñarol Cristian Lema se fue de Newell's y se despidió con una carta

El ex zaguero de Newell's y que pasara por Peñarol, el argentino Cristian Lema, confirmó su alejamiento del equipo rosarino y maneja diferentes posibilidades sobre donde continuar su carrera.

"Hoy me despido, con la frente en alto y tranquilo de cumplir los objetivos que había en un comienzo cuando no era fácil venir a jugar", indicó el jugador en una carta despedida del club en Instagram, donde aún no develó cual será su futuro.

La ficha del zaguero pertenece al Benfica y uno de los clubes interesados en su concurso es Estudiantes de La Plata que ya está en negociaciones con los lusos.

También se informó en las últimas horas de una posibilidad de que Lema pueda llegar a préstamo al conjunto de Al-Qadsiah Football Club de Arabia que ofreció 250 mil euros por la cesión por una temprada, con opción de compra de 1.750.000.

El jugador de 30 años de edad jugó en las temporada 2019 en los aurinegros, donde disputó 20 encuentros (1793′ minutos), es decir, 13 por el Apertura, 5 por Copa Libertadores y los choques de ida y vuelta ante Deportivo Cali, por Sudamericana. Anotó 3 goles y asistió en una oportunidad, dejando una gran imagen.

