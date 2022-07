Argentina: Eduardo Domínguez renunció a la dirección técnica de Independiente

Fútbol Internacional

Eduardo Domínguez anunció este martes su renuncia como entrenador de Independiente apenas seis meses después de asumir el cargo y tras caer el domingo por 1-0 ante Racing en partido de la séptima fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino.



“Para mí y para los jugadores es un momento difícil. Lo único que tengo para decir es agradecerle al club que me abrió las puertas, que me ha hecho sentir cómodo y bien para trabajar tranquilo”, dijo Domínguez, de 43 años, a diversos medios en la puerta de las instalaciones del club de Avellaneda.



“Hemos generado una expectativa grande al inicio y lamentablemente no lo hemos podido devolver en resultados ese cariño que me han brindado y que me siguen dando. Les deseo todos los éxitos, lo mejor. Estoy tranquilo que lo di todo”, añadió.



Domínguez, campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021 con Colón de Santa fe y de la Supercopa uruguaya de 2019 con Nacional, asumió en enero de este año pero no pudo torcer la mala racha del Rojo, que además vive momentos complejos desde lo económico e institucional.



Independiente marcha 19.º entre 28 equipos en la Liga Profesional argentina con siete puntos al cabo de siete jornadas, está en octavos de final de la Copa Argentina y fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.



“Esperemos que se de vuelta rápido la página y que se alcancen los resultados que se merece la institución”, concluyó Domínguez.

EFE / FútbolUy